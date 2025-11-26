『ペアレンティングアワード』発表 杉浦太陽、pecoら8組9人受賞
『第18回ペアレンティングアワード』の授賞式が26日、都内で行われ、俳優の杉浦太陽（44）やタレントのpeco（30）ら受賞者8組9人が発表された。
【全身ショット】派手な衣装！真っ赤なカチューシャで登場したバービー
同賞は、2025年に育児業界へ影響を与えた著名人、ヒット商品や出来事などを、子育て雑誌6誌が選定。今年は「ヒト部門」で杉浦やpecoのほか、お笑い芸人のバービー（41）、歌手の横山だいすけ（42）、元プロサッカー選手の柿谷曜一朗（35）＆モデルの丸高愛実（35）夫妻、元バレーボール選手の栗原恵（41）、インフルエンサーの木下ゆーき（36）、テレビ局員兼漫画家の真船佳奈氏が受賞した。
■受賞者コメント
【真船佳奈】
正しいお母さんってなんだろう？と迷うこともありました。そんな日々を漫画で発表するうちに、たくさんのバパママから共感の声をいただき、育児が孤独なものではなくなりました。これからは「あるべき母」ではなく「私がなりたい母」を目指し、こどもと家族と一歩ずつ歩んでいきたいです。
【栗原恵】
自分の人生の中で子供を持つということを想像したことがなかった私に、今までに感じたことのない温かい感情を日々与え続けてくれる息子には、感謝の気持ちでいっぱいです。産まれてきてくれてから、今が1番可愛いを更新し続けてくれる息子と共に、私自身も親として一緒に成長していきたいと思っています。
【バービー】
飲んだくれのろくでなしでも親になれました。子育ては戸惑いばかりで、全然いい親ではないけれど、子に親修行させてもらいながら共に成長中! 子に「んーまっ(チュウ)」してもらうのが最高のご褒美です。
【杉浦太陽】
妻と共に歩んで18年、5人のこどもに恵まれ、今では7人家族となりました。今回の受賞は大変光栄に思います。 父親としての喜びと成長を与えてくれた妻とこどもたちに、心から感謝しています。
【木下ゆーき】
こどもを強く叱ってしまい、寝顔を見ながら自分を責めた夜が何度もありました。受賞の知らせを聞いた時、これまでの子育ての苦楽を思い出し、胸が熱くなりました。 家族への感謝を忘れずに、明日からも慌ただしい子育ての日々を楽しみたいです。
【peco】
光栄に思います。本当にありがとうございます! かわいさも悩みも、今しかない幸せな瞬間だと分かってはいても、毎日怒ってしまってばかりのわたしですが、これからもわたしなりのやり方でたくさん愛を伝え、息子といっしょに成長していけたらと思います。
【柿谷曜一朗＆丸高愛美】
・柿谷
ありがたいことに忙しくさせていただいているので、妻には大変な思いをさせてしまっています。その中でも弱音を吐くどころか、育児を楽しんでくれている姿を見ると尊敬と感謝をするばかりです。妻とこどもたちにとって自慢できるパパになれるように、これからも頑張りたいと思います!!
・丸高
このような素敵な賞を夫婦でいただけて、とても光栄に思います。子育ては大変なことも沢山ありますが、それ以上にこどもたちが可愛くて仕方ありません！ これからも笑顔あふれる家庭を目指して、家族みんなで成長していきたいと思います。
【横山だいすけ】
歌のお兄さんから歌のお父さんになり、実際の育児は壁にぶつかってばかりなんですが（笑)、でも家族の時間って素敵なことがいっぱいあるよね！と全国の親御さんと分かち合いながら楽しさを発信していけたらと思います！
