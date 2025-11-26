名古屋駅に1週間限定で

ねんりん家がオープン！

東京・銀座に本店を構えるバームクーヘン専門店『ねんりん家』。

真っ白なのれんでおなじみの名店が11月26日(水)から12月2日(火)の期間限定で、名古屋駅『PLUSTA Gift名古屋中央』に登場します。

東京お土産で大人気のあの味を、名古屋で気軽に買えるチャンスはかなり貴重。

冬限定商品から定番までバラエティ豊かに揃っているので、年末の手土産探しにもぴったりです。

ねんりん家とは？

真っ⽩なのれんが印象的な⽇本生まれのバームクーヘン専⾨店。

永年の研究開発から生まれた独創的な食べ心地と味わいで誕⽣と同時に⾏列店となり、現在では東京を代表する味として愛されています。

冬の名物を名古屋で！

累計販売数175万本を超える「マウントバーム ブラウニー」は冬だけのお楽しみ。

厳選したベネズエラ産カカオマスに加え、100年以上続くスイス・フェルクリン社の百年ココアが使われ、深いコクとなめらかさが特徴です。

創業100年を超える老舗カカオメーカーが自家焙煎したカカオマスを練り込み、長時間じっくり焼き上げた重厚な味わい。

チョコ好きなら一度は食べたい一本で、価格は1本1,080円。

しっかり甘いけれど、上質な苦みがふわっと残って人気の理由がよくわかります。

ねんりん家の定番人気も

ねんりん家の代表作『マウントバーム しっかり芽』も登場します。

皮はカリッ、中はしっとり熟成という独創的な食感は、一度食べると忘れられない美味しさ。

濃厚なバター風味の生地を専用の窯で長時間焼きあげて仕上げていて、まさに職人技を感じる逸品です。

ホールタイプの1山は1,836円、気軽に楽しめる1本入は864円。自宅用にも贈り物にも使いやすいのが魅力です。

選べる楽しさ

さらに、冬限定の「ひとくちバーム詰合せ4種」も見逃せません。

人気の「マウントバーム しっかり芽」と「ストレートバーム やわらか芽」に加え、冬限定「マウントバーム ブラウニー」、そして香り高い「マウントバーム お抹茶』」がセットになった詰合せです。

10個入り2,916円で、ひと口サイズだから仕事の合間のおやつにも、年末に向けたギフトにもぴったり。

4つの味を一度に楽しめる欲張りセットは、初めて『ねんりん家』を購入する人にもお勧めです。

立ち寄りやすい場所と時間

出店場所の『PLUSTA Gift名古屋中央』は名古屋駅構内にあり、通勤・通学やショッピングの途中に気軽に立ち寄れる好立地。

営業時間が7時～22時と非常に長いところも、予定を調整しやすくてありがたいですね。

ただ人気商品のため早期完売の可能性はあるので、気になる人は早めの来店がお勧めです。

冬のご褒美にぜひ！

バームクーヘンは日持ちも良く、年末年始の帰省や差し入れなどに使いやすいのも嬉しいところ。

東京へ行かなくても買えるこの期間、名古屋のスイーツ女子としては見逃せません！

名古屋駅に訪れた際は、ぜひ立ち寄ってみてください！

店舗名：ねんりん家

住所：名古屋駅PLUSTA Gift名古屋中央

営業時間：7:00～22:00

定休日：期間中は無休

公式サイト：https://www.nenrinya.jp/