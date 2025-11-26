韓国発のアジア授賞式『AAA2025』、U-NEXTでライブ配信決定 IVE・ウォニョン＆2PM・ジュノがMC 佐藤健やちゃんみなも出演
12月6日に開催の韓国発のアジア授賞式『10th Anniversary Asia Artist Awards 2025（AAA2025）』と、12月7日開催の記念フェスタ『ACON 2025』が、動画配信サービス「U-NEXT」で独占ライブ配信されることが決定した。
【写真】MCを務めるIVE・ウォニョン
本年で10周年を迎える『Asia Artist Awards』は、韓国のビッグスターが一堂に会する世界初のK-POP・ドラマの総合アワード。K-POPアーティストによる華麗なパフォーマンスが披露され、豪華俳優陣も多数出演するとあって毎年反響を呼んでいる。
今回MCを務めるのは、大人気アーティストであるIVEのウォニョンと2PMのジュノ。歌手部門には、RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、KISS OF LIFEら人気K-POPアーティストが名を連ねる。また、俳優部門には『おつかれさま』のパク・ボゴム＆IU、『わたしの完璧な秘書』のイ・ジュニョク、『オク氏夫人伝 -偽りの身分 真実の人生-』のチュ・ヨンウなど、2025年を賑わせた話題作に出演した豪華俳優陣が集結。さらに、日本のみならず世界的な人気を博している佐藤健や、ちゃんみなの出演も予告されており、豪華なラインナップにますます期待が集まっている。
そして、本年は『Asia Artist Awards』10周年を記念したフェスタ『ACON 2025』の開催が決定。MCにはUKISS出身のイ・ジュニョン、i-dleのシュファ、CRAVITYのアレン、KiiiKiiiのスイが抜ってきされており、『Asia Artist Awards』の熱量を引き継ぎ、さらにイベントを盛り上げる。出演アーティストにはNEXZ、xikers、CRAVITY、KiiiKiii、KickFlip、SB19などが決定しており、1年を締めくくるお祭りとして会場を熱狂させる。
■『Asia Artist Awards 2025』
12月6日（土）午後3時開演
レッドカーペット 午後3時〜
メインショー 午後5時〜
【出演者（順不同）】
＜歌手部門＞
NEXZ、RIIZE、LE SSERAFIM、MONSTA X、MEOVV、シュファ（i-dle）、Stray Kids、xikers、IVE、AHOF、Ash Island、ATEEZ、ALLDAY PROJECT、WOODZ、JJ LIN、YENA、CORTIS、CRAVITY、KISS OF LIFE、KiiiKiii、KickFlip、CHANMINA、QWER、TWS
＜俳優部門＞
カン・ユソク、キム・ユジョン、ムン・ソリ、パク・ボゴム、パク・ユンホ、IU、オム・ジウォン、イ・イギョン、イ・ジュニョン、ジュノ（2PM）、ユナ（少女時代）、チャ・ジュヨン、チェ・デフン、チュ・ヨンウ、ヘリ（Girl's Day）、佐藤健
■『ACON 2025』
12月7日（日）午後6時開演
【出演者（順不同）】
NEXZ、AHOF、Ash Island、ATEEZ、WOODZ、YENA、KISS OF LIFE、KiiiKiii、KickFlip CRAVITY、xikers、SB19、QWER
【写真】MCを務めるIVE・ウォニョン
本年で10周年を迎える『Asia Artist Awards』は、韓国のビッグスターが一堂に会する世界初のK-POP・ドラマの総合アワード。K-POPアーティストによる華麗なパフォーマンスが披露され、豪華俳優陣も多数出演するとあって毎年反響を呼んでいる。
そして、本年は『Asia Artist Awards』10周年を記念したフェスタ『ACON 2025』の開催が決定。MCにはUKISS出身のイ・ジュニョン、i-dleのシュファ、CRAVITYのアレン、KiiiKiiiのスイが抜ってきされており、『Asia Artist Awards』の熱量を引き継ぎ、さらにイベントを盛り上げる。出演アーティストにはNEXZ、xikers、CRAVITY、KiiiKiii、KickFlip、SB19などが決定しており、1年を締めくくるお祭りとして会場を熱狂させる。
■『Asia Artist Awards 2025』
12月6日（土）午後3時開演
レッドカーペット 午後3時〜
メインショー 午後5時〜
【出演者（順不同）】
＜歌手部門＞
NEXZ、RIIZE、LE SSERAFIM、MONSTA X、MEOVV、シュファ（i-dle）、Stray Kids、xikers、IVE、AHOF、Ash Island、ATEEZ、ALLDAY PROJECT、WOODZ、JJ LIN、YENA、CORTIS、CRAVITY、KISS OF LIFE、KiiiKiii、KickFlip、CHANMINA、QWER、TWS
＜俳優部門＞
カン・ユソク、キム・ユジョン、ムン・ソリ、パク・ボゴム、パク・ユンホ、IU、オム・ジウォン、イ・イギョン、イ・ジュニョン、ジュノ（2PM）、ユナ（少女時代）、チャ・ジュヨン、チェ・デフン、チュ・ヨンウ、ヘリ（Girl's Day）、佐藤健
■『ACON 2025』
12月7日（日）午後6時開演
【出演者（順不同）】
NEXZ、AHOF、Ash Island、ATEEZ、WOODZ、YENA、KISS OF LIFE、KiiiKiii、KickFlip CRAVITY、xikers、SB19、QWER