アマン京都、森の庭に新たな茶室「仙窟」が誕生──静寂と数寄屋建築が紡ぐ、茶の湯の小宇宙
アマン京都（京都・北区）の森の庭に、茶の湯の精神を凝縮した新たな茶室「仙窟（せんくつ）」が誕生しました。裏千家十六代家元・坐忘斎千宗室宗匠より名付けられたこの茶室は、苔むした巨石が連なる小径の奥、敷地内でもひときわ静謐が深まる場所に佇んでいます。アマン京都が大切にしてきた“土地への敬意”と、日本文化の精神性が静かに結びつく空間となっています。
Courtesy of AMAN KYOTO
四畳桝床の小間、深池を望む立礼席、そして2つの茶室をつなぐ水屋から構成される「仙窟」では、滞在ゲストの方々が本格的な茶の湯はもちろん、日本画家によるワークショップや季節の和菓子づくりなど、多様な文化体験を楽しんでいただけます。総支配人の溝渕康雄氏は、「数寄屋建築の美に包まれながら、茶の湯が持つおもてなしの心に触れ、静かな時間を過ごしていただければ」と語っています。
Courtesy of AMAN KYOTO
素材と光が響き合う、精緻な数寄屋建築の美
設計を担ったのは、裏千家今日庵をはじめ数々の茶室を手がけてきた 仙アートスタヂオ。施工は数寄屋建築の名工として知られる 中村外二工務店 が務めています。北山杉や鷹峯の土を用いた土壁など、伝統的な素材が静かに息づき、周囲の自然と呼応するような佇まいを形づくっています。設計を率いた遠山典男氏は、「伝統の美を尊重しつつ、アマン京都の森に溶け込む姿を目指した」と語り、光・影・風・素材が調和する空間を志したといいます。
Courtesy of AMAN KYOTO
四畳桝床の小間──凝縮された“静謐の宇宙”
にじり口をくぐると現れる四畳桝床の小間は、小さい空間でありながら深い静けさが広がります。床の間の掛物、釜の湯気、障子越しの柔らかな光、畳の香り──削ぎ落とされた造形の中で、茶の湯がもたらす一期一会の時間が立ち上がります。
Courtesy of AMAN KYOTO
深池を望む立礼席──伝統とモダンが交差するひととき
深池に面した立礼席は、壁一面の窓から広がる緑と水景が印象的で、自然が室内に流れ込むような開放感をもたらします。靴のまま利用できるため、国内外のゲストがより気軽に茶の湯文化に触れられる点も魅力です。ここでは、伝統的な所作とアマン京都らしいモダンな空気が緩やかに交差し、穏やかな時間が流れます。
Courtesy of AMAN KYOTO
森の庭にひらかれる、アマン京都の新たな文化拠点へ
現在「仙窟」は宿泊者専用ですが、2026年以降は一般向けの季節茶会も開催予定です。文化・自然・建築が響き合うこの空間は、アマン京都に新たな文化的深みをもたらす拠点となっていくでしょう。森の庭に静かに息づく“別世界の茶室”で、日本の美意識とアマンのホスピタリティが交差する体験が、これからさらに育まれていきます。
アマン京都
2019 年11月1日に開業したアマン京都は、京都の北、左大文字山から続く鷹峯三山の麓に息づく、密かな森の庭に佇むリゾートです。約2万4千平方メートルの広い敷地内には、アライバル棟、リビング棟（オールデイダイニング）、レストラン棟（日本料理）、天然温泉を備えるスパ棟、宿泊棟、そして茶室が森の庭に溶け込むように点在しています。隠れ家のようなアマン京都のモダンな建築と、時を経てなお凛と残る庭が織り成す景観で、より奥深い古都の魅力に触れる滞在をご提供いたします。
Courtesy of AMAN KYOTO
