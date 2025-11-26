ステンドグラス風チャームを作ろう！！エジソンママ「キラふる」サンリオキャラクターズ
ベビー用品ブランド「エジソンママ」を展開するケイジェイシーから、サンリオの人気キャラクターとコラボレーションした新商品が登場します。
「キラふる」シリーズ3商品が、11月上旬より順次発売されます。
エジソンママ「キラふる」サンリオキャラクターズ
発売時期：11月上旬より順次
商品名：
・キラふる グラスチャームメイカー サンリオキャラクターズ DX
・キラふる グラスネームチャームメイカー クロミ
・キラふる グラスネームチャームメイカー シナモロール
「キラふる」は、インクを塗って乾かすだけで、透明感あふれるステンドグラス風の作品が作れるメイキングトイです。
「おうち時間×アート体験」をテーマに、子供たちが色の組み合わせを考えながら、自分だけのオリジナルチャーム作りを楽しめます。
サンリオキャラクターズのかわいらしさと、光に透かすとキラキラ輝く美しさが融合した、知育要素も含むアイテムです。
想像力を育む「色遊び」と「光のアート」
好きな型にインクを流し込み、時間が経つにつれて透明感のある色味へと変化する過程を楽しめます。
完全に乾くと、まるでステンドグラスのような透け感が生まれ、光にかざすことで一層輝きを増します。
色の組み合わせを工夫したり、模様を描いたりすることで、色彩感覚や集中力、想像力を自然と育むことができます。
さらに、型を使うだけでなく、付属のフィルムシートにイラストを描いて乾かすことで、オリジナルのジェルシールを作ることも可能です。
完成したシールは、窓や鏡などのツルツルした面に貼って楽しめます。
推し活にも！自分だけのオリジナルチャーム
完成した作品には付属のボールチェーンを通すことができ、バッグチャームやオーナメントとして活用できます。
特に「クロミ」と「シナモロール」のセットでは、名前シールなどを貼ることでネームチャームとしても利用可能。
お気に入りのキャラクターで作る「推し活」グッズとしてもおすすめです。
子供から大人まで夢中になれる、光と色のアート体験。
エジソンママ「キラふる」サンリオキャラクターズの紹介でした。
