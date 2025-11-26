ハイセンスジャパンより、食材のまとめ買いや自炊をする方にも安心な257Lの大容量冷凍冷蔵庫「HR-D260KW」が登場します。

2025年12月上旬より発売される、小柄な方でも背伸びをせずに最上段の奥まで手が届く、使いやすさを追求したモデルです。

ハイセンスジャパン「冷凍冷蔵庫 HR-D260KW」

発売時期：2025年12月上旬

全定格内容積：257L

外形寸法：高さ約142cm

「HR-D260KW」の最大の特徴は、容量257Lを確保しながら高さを約142cmに抑えたボディ設計です。

小柄な方でも無理なく最上段の奥まで見渡せ、食材の出し入れがスムーズに行えます。

天面は耐熱(約100℃)仕様のトップテーブルになっており、電子レンジなどを置いてスペースを有効活用することが可能です。

まとめ買いに強い84Lの大容量冷凍室

冷凍室は84Lの大容量を確保し、まとめ買いや大きな食材のストックにも対応します。

2段式の引き出し収納を採用しているため、アイスクリームや冷凍食品を見やすく整理整頓できます。

また、「らくらくオープン＆コロコローラー」により、重い食材を入れても軽い力でスムーズに開閉可能です。

食品をすばやく凍らせて美味しさを保つ「急速冷凍」機能も搭載されています。

食材管理をサポートする充実の機能

冷蔵室には、独立した「野菜ケース」と「低温ケース」を装備し、食材に合わせた最適な保存が可能です。

棚には強化ガラスを採用しており、キズに強く掃除もしやすいため清潔さを保てます。

収納する食材に合わせて棚の高さを調整できる柔軟性も魅力です。

そのほか、霜取りの手間がかからない「ファン式自動霜取り」や、ドアの閉め忘れを知らせる「ドアアラーム」など、日常の使い勝手を高める機能が充実。

運転音約20dBの静音設計で、生活空間に馴染む快適なキッチンライフを提供します。

使いやすさと収納力を両立した、背の低い冷凍冷蔵庫。

ハイセンスジャパン「冷凍冷蔵庫 HR-D260KW」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 小柄な方にも優しい設計！ハイセンスジャパン「冷凍冷蔵庫 HR-D260KW」 appeared first on Dtimes.