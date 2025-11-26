26日（水）は全国的に北風が冷たいですが、関東や東海では気温が大幅アップする見込みです。

＜26日（水）の天気＞

日本付近は西高東低の冬型の気圧配置になっています。上空には一時的に寒気が流れ込み、北陸や山陰で冷たい雨が降っています。午後は天気が回復しますが、日本海側では昼過ぎ頃まで急な強い雨や落雷・突風にご注意ください。東北日本海側北部ではこれまでの大雨で地盤が緩んでいるところがあるため、少しの雨でも土砂災害に十分注意が必要です。

一方、太平洋側では晴れているところが多く、北風が吹いて空気が乾燥しています。午後は千葉や茨城でにわか雨があるかもしれません。北海道はオホーツク海側で雪やみぞれになる見込みです。

＜予想最高気温（前日差）＞

関東や東海では日差しのパワーで前日より5℃以上高くなり、日なたでは暖かさを感じられそうです。

札幌 8℃（-2）

仙台 14℃（±0）

新潟 14℃（-1）

東京 18℃（＋5）

名古屋 18℃（＋6）

大阪 17℃（＋2）

鳥取 16℃（±0）

高知 20℃（＋2）

福岡 16℃（-2）

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

27日（木）は日差しがありますが、午後は前線の通過に伴ってザッと雨の降るところがありそうです。28日（金）は冷たい冬晴れ。土日は行楽日和で、30日（日）は各地で20℃前後まで気温が上がる見込みです。沖縄は27日（木）と28日（金）は雲が広がりますが、土日は晴れて夏日になる予想です。

■北日本・東日本北日本や北陸では雨や雪の日が多くなりそうです。28日（金）は低気圧が近づく北海道で暴風のおそれがあります。関東や東海では27日（木）はゆっくり下り坂で、午後はくもりや雨の降るところもあるでしょう。週末は晴れますが、朝晩と昼間の大きな寒暖差にお気をつけください。