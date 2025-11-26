女優の平愛梨（40）が、25日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。家庭での失敗談を明かした。

今回は「有名人の妻大集合SP！」。有名人の妻たちが夫の素顔を暴露した。

サッカー日本代表の長友佑都（39＝FC東京）に、平が「私、夫のために良かれと思ってやったことが、なんかちょっとおっちょこちょいな失敗をしちゃって。夫に『マジでそれ、イージーだわ！』って言われたんですよ」と話した。

夫が自宅で温冷浴（お湯と冷水の交代浴）をやる時に、「マッサージが終わったらすぐにできるように、準備しようと思って。準備したんですね。びっくりするかな、と思って」。それまで夫がやっているのを見てきて、初めて準備したという。

マッサージを終えた夫が入ろうとした時、「『愛梨、氷は？』って言われたんですよ。『えっ、その中に入れたよ』って言ったら『え、溶けてるじゃん！』みたいな」。そこで「いつも、氷、入れてるじゃん、って言ったら『俺が入る前に入れなきゃ、ぬるくなっちゃうから』って言われて」。

平良が苦笑いしながら「（風呂の）熱気で溶けるとか知らなくて」と言うと、MCの明石家さんま（70）と出演者は爆笑。さんまは「アイスコーヒー、飲んだことあるやろ？」とあきれたようにツッコんだ。長友には「『直前に入れなきゃだめだよ。 それはイージーだよ』って」と言われたという。

その時、一緒にいたマッサージ師は笑ってくれたが、「夫はガチなんで」。そして「どうしようと思って。家にある氷を大量にボウルに入れて『佑都さん、これ』っていって、バッて入れたら、一瞬にして氷が金魚みたいになっちゃって…」。氷が小さくなったことを゛金魚゛と表現したことに、さんまも出演者も「え？」「金魚？」と戸惑い、続けて爆笑。

再び平が「氷って、一瞬でこんなに小っちゃくなるんだと思って」というと、さんまもあらためて「アイスコーヒー、飲んだことあるよね？」。出演者が大爆笑する中、「長友さんもびっくりして、『ああ、いやマジ、金魚みたいになったな』って」と平。さんまは「長友も同じ発想なんだ」。そして平に「お似合い！」と言った。