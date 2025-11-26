元サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」のタレント丸山桂里奈（42）が26日、都内で行われたハイアール冷凍冷蔵庫「CORISTA」「CORISM」新商品発表会・事前体験会に登場した。

元サッカー日本代表GKの本並健治（61）を夫に持つ。丸山は自炊事情について「旦那さんが61歳でほぼおじいちゃんで、子どもが2歳9カ月なんですね。同じご飯を作って、とにかく喉に詰まって死なないように一生懸命やってます」と話した。

自身は現役時代から15キロ太り「やばいなと思って、ダイエットを始めている最中」という。だが自宅の冷凍庫が「おでこくらいの広さ」で、家族の好物のギョーザとアイスクリームを入れると、鶏胸肉などヘルシーなものが入らないことが悩みだとした。

ハイアールが新たに発売する冷凍冷蔵庫2商品を試すと、容量の大きさに感激。「あたしは人間に生まれた身として。冷蔵庫や冷凍庫に生まれる人たちもいるじゃないですか。すごい控えめで静かにしてるのに、家電仲間たちに『ちょっと大きいよね』ってうわさされてると思うんですね。でもこれだけいい冷蔵庫だったら、あたしも何に生まれ変わりたいかって言ったら、人間じゃないんだったらサッカーボールって今まで言ってたんですけど、今はハイアールの冷凍冷蔵庫に生まれ変わりたい」と丸山節全開で表現。同席した板野友美（34）に「分かります？」と同意を求め、「ちょっと分かんないです」とかわされていた。