新車616万円！ トヨタ新型「ちいさいSUV」発売！ 精悍すぎる「サメ顔」×全長4.2m級の“ちょうどいい大きさ”！ 新型「アーバンクルーザー」英国で登場！

トヨタ新型「アーバンクルーザー」英国で発売！

トヨタの英国法人は2025年11月24日、新型コンパクトSUV「アーバンクルーザー」を12月1日発売することを明らかにしました。

新型アーバンクルーザーは、トヨタの新型バッテリーEV（電気自動車）導入プログラムの第一弾を飾るモデルで、欧州で激戦区となっているBセグメントSUV市場でトヨタの存在感をさらに高めることになります。

新型「アーバンクルーザー」

全長4285mm×全幅1800mm×全高1640mmとコンパクトなボディサイズに設定。これは日本で人気の「ヤリスクロス」（全長4180mm×全幅1765mm×全高1590mm）よりもひと回り大きいサイズ感です。

エクステリアは、「ハンマーヘッド（シュモクザメ）」デザインのフロントマスクや、ワイドなスタンスと高めに設定された最低地上高、さらに樹脂製のガード類をあしらうことで、コンパクトながらもSUVらしいタフな印象を強調しています。

インテリアは、長いホイールベースを最大限に活かした広々とした開放的なインテリアが特徴。なかでも後席の快適性を重視しており、ゆったりとした空間を確保しました。

バッテリーは49kWhと61kWhの2種類の容量を用意。運転スタイルと予算に合わせて選択できます。

エントリーモデルの「Icon（アイコン）」に搭載される49kWhユニットは、最高出力106kWで、航続距離（WLTP複合モード）は最大213マイル（約343km）です。

「Design（デザイン）」と「Excel（エクセル）」に標準装備される61kWhバッテリーは、最高出力128kWで、航続距離は最大264マイル（約425km）となり、DC急速充電（67kW）を使えば約45分で充電が完了します。

装備内容として、エントリーのアイコンは、18インチアルミホイール、10.1インチのマルチメディアディスプレイ、10.25インチのデジタルメーター、スライド式リアシートシステム、省エネ性能の高いヒートポンプ式エアコンを装備。

安全運転支援機能として、ブラインドスポットモニター、リアビューカメラ、プリクラッシュセーフティ、アダプティブクルーズコントロールなども搭載されています。

中間グレードのデザインは、アイコンの装備に加え、シートヒーター（フロント）とステアリングヒーター、自動格納・ヒーター付きドアミラー、フロントガラスのワイパーデアイサー（凍結防止）などが追加されます。

最上級グレードのエクセルでは、19インチアルミホイール、プレミアムJBLサウンドシステム、ワイヤレススマホ充電器、手動シェード付き固定式ガラスサンルーフ、アダプティブハイビーム付きLEDヘッドライト、パノラミックビューモニターといった豪華な装備が備わります。

内装はファブリックと高品質な合成皮革のコンビネーションで、オプションでメタリックまたはプレミアムなツートーンカラーを選択できます。

新型アーバンクルーザーの英国での価格は2万9995ポンドから3万5745ポンド、日本円で約616万円から約734万円です。納車は2026年第1四半期に始まる予定です。