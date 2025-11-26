バイエルン・ミュンヘンのハリー・ケインの去就に注目が集まっている。現在の契約は2027年6月末までとなっているが、この契約の中には来年以降に6500万ユーロ(約117億円)以上のオファーがあれば契約を解除できるという条項が含まれている。



オマル・マルムシュがマンチェスター・シティ、フロリアン・ヴィルツがリヴァプールに加入した際に支払われた移籍金を考えれば、ケインの契約解除金は今や決して手が出ない金額とは思われていない。そのためスペイン紙『Mundo Deportivo』によれば、バルセロナがロベルト・レヴァンドフスキの後継者としてケインをリストアップし、獲得に向けた動きを強めつつあるという。





こうした中、ケインはドイツ紙『Bild』の取材に応じ、話題が自身の去就に及ぶと移籍の可能性をきっぱりと否定した。「誰とも連絡を取っていないし、誰も僕に連絡してきていない。僕は今の状況にとても心地良さを感じている。たとえバイエルンとまだ今後について話し合っていなくてもね」「急ぐ必要はない。僕は本当にミュンヘンで幸せだよ。それは僕がどういう感じでプレイしているかを見れば分かるはずだ。もしも他のクラブからコンタクトがあれば、どうなるか様子を見てみる必要があるけど、今はそういう新しい状況について考える時期じゃないと思う。バイエルンとは今後数カ月以内に話し合うことになるだろうし、その後で何が僕の将来にとってベストなのか見えてくると思う」ケインのバイエルンに対する愛着は強く、移籍という選択肢は今のところ頭の中にはないようだ。