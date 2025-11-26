¡Ú¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¤ª¤»¤Á2026¡ÛÈ¯É½²ñ¡¢¾ÃÈñ¤ÎÆó¶Ë²½¤Ë¡ÖìÔÂô¡×¡ÖÍßË¾¡×¡ÖÇØÆÁ¡×¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢9·î24Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ(²Æì¸©¤ò½ü¤¯)¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ2026Ç¯¤Î¤ª¤»¤Á¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
11·î25Æü¡¢ÅìµþŽ¥¼Ç±º¤ÎËÜ¼Ò¤Ç¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤ò³«¤¡¢¾¦ÉÊËÜÉô¥Ç¥ê¥«¿©ÉÊÉôÁÚºÚŽ¥¥µ¥é¥À¥°¥ë¡¼¥×¤Î³ÝÃ«¼éÇ¡»á¤é¤¬¡¢2026Ç¯¤ª¤»¤Á¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Î°û¿©ÎÁÉÊÃÍ¾å¤²¤Ï10·î»þÅÀ¤Ç2Ëü381ÉÊÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¤ª¤»¤Á¥È¥ì¥ó¥É¤â¾ÃÈñ¤Î¡ÈìÔÂô¡É¤È¡È¥³¥¹¥Ñ¡É¤Î2¶Ë²½¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£Æ±¼Ò¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Êª²Á¹â¤Ë¤è¤ê¤ª¤»¤ÁÁª¤Ó¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È¤Î²óÅú¤¬6³äÄ¶¤Ç¡¢¤ªÆÀ´¶¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¡¢²Ã¤¨¤ÆÁá³ä¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬8³ä¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¿©¤ÎìÔÂô¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤âÈ¾¿ô°Ê¾å¤Ë¾å¤ê¡¢¤ªÆÀ¤Ë¥Ï¥ì¤ÎÆü¤ÎìÔÂô¤òµá¤á¤ë·¹¸þ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤ÎÍèÇ¯¤Î¤ª¤»¤Á¤Ï¡¢²áµîºÇÂç¤Î35ÉÊÌÜ¤È¤·¡ÖÁá³ä¡×¡ÖÍ½ÌóÆÃÅµ¡×¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤¿¡£
´ü´ÖÆâ¤ÎÍ½Ìó¤Ç10%³ä°ú¤Ë¤Ê¤ëÁá³ä¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î7ÉÊÌÜ¤«¤é10ÉÊÌÜ¤Ø¤Ë³È½¼¤·¡¢3Æü±äÄ¹¤·¿©ÉÊ¥í¥¹¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£Áá³ä½ªÎ»»þ¡¢Í½Ìó¿ô¤¬Á°Ç¯Èæ10.9%¤È¹¥Ä´¤Ç¡¢40Âå¤È50Âå¤Î½÷À¤Î¹ØÆþ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÍ½Ìó¾õ¶·¤Ï¡¢Í½Ìó³«»Ï¤«¤é21ÆüÌÜ¤ÎÁ°Ç¯Æ±ÆüÈæ46%Áý²Ã¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Áá´ü³ä°úÂÐ¾Ý¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¡ÖÈ¬É´É§ËÜÅ¹ ¤ª¤»¤Á»°ÃÊ½Å(ÏÂÍÎÃæ)¡×(Å¹ÊÞ¼õ¤±¼è¤êÀÇ¹þ3Ëü2,184±ß)¡¢¡Ö¤ª¤»¤ÁÆóÃÊ½Å(ÏÂÍÎ)(Æ±1Ëü8,360±ß)¡¢¡Ö¤ª¤»¤Á°ìÃÊ½Å(ÏÂÉ÷)¡×(Æ±1Ëü778±ß)¤Ê¤É¤òÅ¸³«¡£
È¬É´É§ËÜÅ¹¤ª¤»¤Á
Îë×¢¹ÈÇò¤«¤Þ¤Ü¤³¡¢ÏÂµí¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¡¢°¦ÃÎ¤ß¤«¤ïÆÚ¤Î¹õ¿Ý¿ÝÆÚ¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÆóÃÊ½Å¤Ï¡¢¸¶ÎÁ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤¤¡¢ºòÇ¯¤«¤é1,000±ßÃÍ²¼¤²¤·¤¿¡£¡Ò¥³¥¹¥Ñ½Å»ë¤Î¡ÖÍßË¾¡×¡ÖÇØÆÁ¡×¤ª¤»¤Á¤âÅÐ¾ì¡Ó
ºòÇ¯¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡ÖÍßË¾¡×¡ÖÇØÆÁ¡×¤ª¤»¤Á¤â·ÑÂ³¤¹¤ë¡£
¡Ö¥³¥¹¥ÑŽ¥ÍßË¾¡×¤ª¤»¤Á¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤®¤ò¤ó ¤äËþÊ¸´Æ½¤ ·Þ½Õ¤ª¤»¤Á+Áª¤Ù¤ëÍßË¾¥»¥Ã¥È¡×(ÂðÇÛÀÇ¹þ2Ëü1,060±ß)¤Ç¡¢µÜºêµí¤ÎA5¥é¥ó¥¯¤¹¤¾Æ¤ÍÑ350g¤â¤·¤¯¤Ï¥Ü¥¤¥ë¤º¤ï¤¤³ª400g¤Î¤É¤Á¤é¤«¤òÁª¤Ù¤ë¡£
¡Ö¤®¤ò¤ó¡¡¤äËþÊ¸¡×´Æ½¤¤ª¤»¤Á
¡Ö¥³¥¹¥ÑŽ¥ÇØÆÁ¡×¤ª¤»¤Á¤Ï¡¢¡ÖºÌË³Ú+´Ý¤´¤È¥Á¡¼¥º¤Ë¤ª¤Ü¤ì¤ë¥¥à¥ÁÆé¡×(ÀÇ¹þ1Ëü7,820±ß)¤Ç¡¢¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¥Á¡¼¥º¡¢¹ñ»ºÆÚ¥Ð¥é350g¡¢ÎäÅà¥¥à¥Á300g¡¢Æé¤ÎÁÇ¤òÆ±Éõ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥¹¥Ñ¡¦ÇØÆÁ¤ª¤»¤Á
ÇØÆÁ¤ª¤»¤Á¡¡´Ý¤´¤È¥Á¡¼¥º¤Ë¤ª¤Ü¤ì¤ëÆé
¥Ç¥¸¥¿¥ë»ö¶ÈËÜÉô¥Ç¥¸¥¿¥ë»ö¶ÈÉô¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥Þ¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀÐÀî¹É»Ò»á¤Ï¡ÖÍßË¾Ž¥ÇØÆÁ¤ª¤»¤Á¤ÏºòÇ¯¤â¹¥É¾¤Ç¡¢30Âå¤È40Âå¤Î½÷À¤ËÆÃ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¡£¤ªÀµ·î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤ªÆé¤È¤ª¤»¤Á¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬°ìÅÙ¤ËÂ·¤¦¤Î¤Ç¼ê´Ö¤â¾Ê¤±¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â¡Ö¤·¤Á½½Æó¸õŽ¥¥í¥¸¥¨Ž¥ENGINE´Æ½¤Ì¾Å¹¤ª¤»¤Á¡×(ÀÇ¹þ2Ëü2,680±ß)¤ä¡¢¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤Î¤ª¤»¤ÁµÍ¹ç¤»¡×(ÀÇ¹þ1Ëü1,880±ß)¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ª¤»¤Á¤â¼è¤êÂ·¤¨¤¿¡£
¤·¤Á½½Æó¸õ¡¦¥í¥¸¥¨¡¦ ENGINE´Æ½¤Ì¾Å¹¤ª¤»¤Á
¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤Î¤ª¤»¤ÁµÍ¹ç¤»¡×