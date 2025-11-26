藤田ニコル、クリスマスマーケット行きたい願望も“花より団子” やりたいことは「プレッツェルが食べたい」
モデルの藤田ニコルが26日、都内で行われた『UGG 銀座松屋通り オープンイベント』に参加した。
【全身ショット】もこもこ“冬コーデ”で登場した藤田ニコル
ニコルはイヤーマフにムートンコートなど冬の装いだったが、スカートにはスリットが入り、美脚をチラ見せさせていた。「寒くなってきましたので小顔効果もあるイヤーマフを着けて。温かいだけじゃなく抜け感も意識しながらコーディネートしました」とポイントを語った。ホリデーが大好きで、この時期に出掛けるなら「クリスマスマーケットに行きたいです」とにっこり。目的は「プレッツェルが食べたいです」と花より団子だと明かして笑わせた。
カリフォルニアを拠点とするグローバルライルスタイルブランド「UGG」は、銀座で2店舗目となる『UGG 銀座松屋通り』を28日にオープン。オープンを記念したスペシャルコンテンツも用意されている。
