萩原利久「アクティブな冬を目指したい」 インドアになりがちな寒い時期に誓う
俳優の萩原利久が26日、都内で行われた『UGG 銀座松屋通り オープンイベント』に参加した。
【全身ショット】ブラック＆ブラウンコーデで登場した萩原利久
シックなレザーのボア付きジャケットで登場。ホリデーシーズンに行きたい場所を問われると「サッカーを見るのが好き。サッカーを現地観戦したい。寒い季節ですけど、だからこそ足元から温まりつつおしゃれをしつつ見に行けたら。そもそもインドアになりがちなので。アクティブな冬を目指したい」としていた。
カリフォルニアを拠点とするグローバルライルスタイルブランド「UGG」は、銀座で2店舗目となる『UGG 銀座松屋通り』を28日にオープン。オープンを記念したスペシャルコンテンツも用意されている。
