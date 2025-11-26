【ブロンコビリー福袋2026】5,000円分のクーポン、大容量ショッピングバッグ、オリジナルスープジャーなどがセットに／「とんかつ かつひろ福袋」も販売

株式会社オンワードコーポレートデザインは、株式会社ブロンコビリーが展開するレストラン「ステーキハウス ブロンコビリー」「とんかつ かつひろ」で販売する福袋のオリジナルグッズを製作した。2026年1月2日（金）から販売が開始されるという。

「ステーキハウス ブロンコビリー」「とんかつ かつひろ」の2026年福袋が販売

■オリジナルグッズについて

・お買い物保冷バッグ

レジカゴサイズの大容量ショッピングバッグ。カラフルなヘリンボーン柄の中に、さりげなく「BRONCOBILLY」と「KATSUHIRO」の文字がデザインされているのがポイント。

・オリジナルブランケット

ぽこぽこした立体感のある生地で、優しい肌触りが特徴。身体を包み込む大判のブランケット（サイズ：12センチ×8センチ）。

・オリジナルスープジャー

いつもの食卓に彩りを添える赤いスープジャーに、ヘリンボーンをモチーフにした柄をプリント。保温・保冷力に優れ、食べごろの温度を維持できるという。

〈福袋概要〉

【販売期間】

2026年1月2日（金）〜

【内容】

◾️ステーキハウス ブロンコビリー

・お買い物保冷バッグ：1個

・オリジナルブランケット：1個

・オリジナルスープジャー：1個

・オリジナルベーコンドレッシング：1個

・クーポン5,000円分（1,000円×5枚）

◾️とんかつ かつひろ

・お買い物保冷バッグ：1個

・オリジナルブランケット：1個

・オリジナルスープジャー：1個

・オリジナルマグカップ：1個

・オリジナルベーコンドレッシング：1個

・クーポン6,000円分（1,000円×6枚）

※「ステーキハウス ブロンコビリー」「とんかつ かつひろ」ではクーポン枚数が異なる。

※「とんかつ かつひろ」にはオリジナルマグカップが付いている

【販売価格】

●ブロンコビリー：5,000円

●かつひろ：6,000円

