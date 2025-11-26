女優の福原遥が２６日、都内で行われた「ＵＧＧ銀座松屋通り」（２８日オープン）のオープニングイベントに出席した。

襟がゴア素材になったレザーのジャケットとクリーム色のワンピースを合わせ、柔らかな笑顔を浮かべて登場。コーディネートのポイントに「強くなりすぎず、ボアで冬ぽさもあり、かわいらしさも出る。靴も厚底でスタイルがもれます」と挙げた。ＵＧＧは普段から愛用しており「寒がりなので、温かくて着心地も良くて好き。厚底ブーツも洋服に合わせやすいです」と太鼓判を押した。

司会者からＵＧＧを履いて行きたい場所を問われ「イルミネーションを見ながらクリスマスマーケットで買い物をして、ご飯を食べて遊びたいと思います」と笑顔で話した。

南カリフォルニアを拠点とするグローバルライフスタイルブランド・ＵＧＧにとって、銀座で２店舗目となる。ベビー、キッズ、レディース、メンズ商品を扱い、定番のクラシックブーツやスリッポン、シューズ、アパレル、マフラーなどを展開する。

新店舗について「ＵＧＧはすごく好きで、普段からはいています。どれもかわいいと思いました。クリスマスぽい飾りもついていて、すてきでした」と語った。