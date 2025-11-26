タレントの藤田ニコルが２６日、都内で行われた「ＵＧＧ銀座松屋通り」（２８日オープン）のオープニングイベントに出席した。

藤田は、冬らしいベージュのイヤーマフ、コート、ブーツを着用。ホリデーシーズンにぴったりなハッピーな笑顔を浮かべて登場した。ファッションのポイントには「寒くなってきたので、小顔効果があるイヤーマフを付けました。あたたかいだけじゃなく、抜け感も意識しました」と語った。

この日、私服でＵＧＧの黒ブーツを履いて来るほど、ＵＧＧへの愛は深い。「ＵＧＧ歴何年だろう？あったかくて、楽ちん。どんなコーデにも合うところが好きです」。ＵＧＧを履いてこの冬出かけたい場所には「クリスマスマーケット」と回答。「インスタで近くから遠くのクリスマスマーケットもチェックしています。神宮（外苑）はすぐなので、行きたいですね。プレッツェル食べたいです。ココアやオニオンスープを飲んで、ＵＧＧを履いて、ぬくぬくしたいですね。ホリデーシーズン大好き！」と声を弾ませた。

南カリフォルニアを拠点とするグローバルライフスタイルブランド・ＵＧＧにとって、銀座で２店舗目となる。ベビー、キッズ、レディース、メンズ商品を扱い、定番のクラシックブーツやスリッポン、シューズ、アパレル、マフラーなどを展開する。

一足先に店舗を訪問した藤田は「次に何買おうか、ワクワクしました」。最後は四方八方の報道陣へ丁寧に頭を下げて退場した。