女優の北川景子（39）が26日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。仕事と子育ての両立について語った。

この日は28日公開の映画「ナイトフラワー」に共に出演する女優の田中麗奈とそろって登場。夫で歌手のDAIGOと5歳長女と1歳長男を育てる北川は、仕事を受ける際に両立を考えるかと問われ、「考えます」と明言した。

「考えます。両立ということで言うと絶対できないと思っているので、私が仕事を受ける時に、夫が仕事を緩くできるかっていうのを夫婦で話し合いをしているんですけど」と打ち明けた。

北川は現在放送中のNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」に出演しており、撮影で大阪に行くというが「最大2泊まで。そういうお願いをしたり」と調整しているとした。

「初めはちょっと無理だから、お引き受けできないかなと思ったんですけど。夫に相談をして」とDAIGOと話し合いを行ったという。

「月に2、3日大阪に行くことになったらどうなるかな」と打ち明けたところ、DAIGOは「えーっ、朝ドラ俳優とか俺なってみたいんだけど。断るなんて考えるなんてもったいない」と明言したと北川。「みんなで調整しよう」とも言ってくれたとし「それで今何とか。でも凄い綱渡りというか。ひやひやしてます」と苦笑した。