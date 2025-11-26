元NHK政治部記者でジャーナリストの岩田明子氏が26日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。30代のうちに自身の墓を購入していることを明かした。

番組は「墓じまい」に関する東京都のアンケートを紹介。墓を持つ都民のうち、7割近くが「墓じまいをすでに予定している」「今後考える可能性がある」などと回答したと伝えた。

スペシャルキャスターの武田鉄矢が「私は里がいいもので。やっぱり博多の土になりたい」と墓についての希望を語ると、岩田氏は「私は東京が。お友達にずっとお参りしてほしいので、30代でお墓を買いました」と打ち明けた。

また「1年間かけて特別永代供養を探して」と回想。若いうちに墓探しを始めた経緯について「結婚が無理かも…となって、そうすると私の供養をする人がいないから。1年間かけて特別永代供養のところを。両親は岐阜だから、父とかは武田さんと同じで『岐阜に入りたい』と。親を説得して東京に買いまして」と語った。

一方で「問題は、せっかく気に入ったお墓を見つけたんだけど、私をそこに運ぶ人がいないんです。『サン！シャイン』にお願いしようと思ってます」と笑っていた。