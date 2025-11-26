週4で揚げ物でもへっちゃら？【片付け革命】のレシピに2千いいね「すげぇ、楽ちん」「真似します」【ママリ】

洗い物2つだけ！ササミの筋取りからパン粉付けまで「全部ラップで完結」

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、Aちゃん☺︎10m(@185_xoxo_)さんの投稿です。育ち盛りの子どもがいる家庭では、どうしても増えがちな揚げ物メニュー。「おいしいけど、後片付けが大変…」という家庭も多いのではないでしょうか。Aちゃん☺︎10mさんが編み出した、洗い物が少ない「ササミチーズカツ」の作り方を、Xで共有してくれました。

投稿者・Aちゃん☺︎10mさんがおすすめするのは、「調理スペース一面にラップを敷く」というシンプルだけど究極の方法です。その上でササミの筋取り、下味、チーズを巻く工程まですべて完結。さらに小麦粉・卵・パン粉付けもラップ上で流れるように行えるので、ほとんど道具を汚さずに衣までつけられるのだとか。





そんな裏技を紹介した投稿がこちらです。

私は週4で揚げ物をする男児母



ササミの筋取りからパン粉付けまで洗い物２つでササミチーズカツを完成させることができる

揚げ物は「手間がかかる」「片付けが大変」というイメージがつきものですよね。しかし、投稿者さんのように、ラップを大胆に活用することで、下準備から衣付けまでの工程をすべてワンレーンで完結させることができるのは驚きです。



そのままラップにくるんで保存すれば、調理器具はほぼ汚れず、片付けは最小限で済みます。忙しいママにとって、まるで魔法のようなテクニックといえますよね。



この投稿には「真似させてもらう！」「時短の工夫がすごいです」「ふいのウイスキーでぶっ叩くのが最高」などのリプライがついていました。家族の“食べたい”に応えつつも、自分の負担を減らせる方法を見つけるのは、まさに毎日がんばるママの知恵そのもの。



手間をかけずに愛情たっぷりの揚げ物が作れる、思わず真似したくなる投稿でした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）