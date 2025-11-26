きのう（11月25日）午後6時1分ごろ、熊本県阿蘇地方を震源とする地震が発生しました。

【写真を見る】割れた食器、倒れた門、道路を塞ぐ石 通行止めの状況など

最大震度5強を観測した産山村など、阿蘇地域では26日正午現在も落石や通行止めといった生活への影響や、飲食・サービス業への影響が出ています。

被害の状況を、現地で撮影した写真とともに時系列でお伝えします。

※この記事を「NEWS DIG」以外で読んでいる方は、【写真を見る】ボタンをご活用ください。

【11月25日(火)】

阿蘇市内のスーパー（午後7時ごろ撮影）

店長「缶ビールや酎ハイが倒れて、ガタガタという音は激しかった。（店内の客は）驚いていましたので、すぐ避難して、店の中から出てもらった」

阿蘇市内の飲食店（午後8時ごろ撮影）

店の関係者「怖かったですね。縦揺れだったと思うので。長かったし熊本地震を思い出して胸が痛かった」

【11月26日(水)】

阿蘇市内のホテル（午前0時ごろ撮影）

150人ほどが宿泊していて、余震を警戒して明るいロビーで一夜を明かす外国人観光客の姿もありました。すでに予約のキャンセルが出ているといいます。

産山村 落石現場（午前8時～午前9時ごろ撮影）

高さ1mほどの岩が県道をふさぎ、通行止めとなっています。警察によりますと、軽乗用車が落石に衝突したものの、けがをした人はいなかったということです。

阿蘇市 住宅の門が倒壊（午前10時ごろ撮影）

住民「ドーンと音がして、びっくりした。外に飛び出したら倒れていた。以前の地震（熊本地震）では倒れなかった。たぶん揺れの向きだろう」

阿蘇地域の通行止め（午前中撮影）

阿蘇地域の複数の場所で道路の隆起や亀裂が確認され、通称「ミルクロード」の阿蘇市一の宮町手野～山田（約8.5キロ）や、市道木落線・林道手野線などが全面通行止めとなっています。※11月26日(水)正午現在