お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太26日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。吉沢亮主演の映画「国宝」の興行収入が173億7739万円を記録し、03年「踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！」の173億5000万円を超えで実写日本映画興行収入記録を塗り替えたこと絡め、邦画の良さを訴えた。

22年ぶりに更新した大記録に山里は、「すごいですね。本当に面白かったですし」と話し始めた。その後、「映画の話題になると、国宝だ、国宝だって言うんだけど、それと同時にやっている邦画もたくさんいいのがあるから、実はそっちも目を向けて見てみるとより楽しみ。世界に通用する邦画はたくさんある。日本の映画を支えてきた人たちが作ってきた作品はたくさんあるから見てほしいですね」と語った。

「国宝」は、任きょう一門に生まれた主役が上方歌舞伎の名門役者に引き取られ、芸道にまい進しながらも多くの出会いや別れを経験していく作品。来年北米での公開が決定しており、米・アカデミー賞の国際長編映画賞の日本代表でもある。

コメンテーターで男女混合パフォーマンスグループ「AAA」の與真司郎は、「実はまだ見てなくて。周りから見ろ見ろ見ろとすごく言われるので、早く見ないとと思っています」と気まずそうにしていた。