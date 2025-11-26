Ubisoftの人気ビデオゲーム「アサシン クリード」をNetlixが実写化するドラマシリーズの初キャストとして、『ザ・バイクライダーズ』（2023）などに出演しているトビー・ウォレスの参加が発表された。米が報じている。

「アサシン クリード」シリーズは2億3000万本以上を売り上げ、ビデオゲーム史上最も売れたシリーズのひとつ。ウォレスが演じるキャラクターの詳細は明かされていないが、レギュラーとして出演する。

本作は、2つの影の組織が繰り広げる秘密の戦いを描くスピード感あふれるアクションスリラー。一方の組織は人類の未来を支配と操作によって決定しようとし、もう一方は自由意志を守るために戦う。ドラマ版では、ゲームと異なるキャラクターたちが歴史の重要な出来事を舞台に、人類の運命を左右する戦いに挑む姿を描く。

本シリーズは、2020年にがUbisoftと締結した契約に基づいて製作される。撮影は2026年にイタリアで開始の見込み。同国がシリーズの舞台となると伝えられているが、物語の具体的な時代設定は不明だ。

ショーランナーは、「サン・オブ・アナーキー」のロベルト・パティーノ、「フィアー・ザ・ウォーキング・デッド」のデヴィッド・ウィーナーが務める。両者は製作総指揮も兼任し、『アサシン クリード』（2016）のジェラルド・ギユモ、「サイド・クエスト」のマーガレット・ボイキン、「インベージョン」のオースティン・ディル、「ウィッチャー」のマット・オトゥール、Ubisoft Film & Televisionのジェネヴィーヴ・ジョーンズも名を連ねる。

トビー・ウォレスは、『ベイビーティース』（2019）で、2019年のヴェネツィア国際映画祭でマルチェロ・マストロヤンニ賞最優秀新人男優賞、2020年のオーストラリア映画テレビ芸術最優秀主演男優賞を受賞した注目俳優。ダニー・ボイルが手がけた音楽伝記ドラマ「セックス・ピストルズ」ではギタリストのスティーヴ・ジョーンズ役を演じ、『ロイヤルホテル』（2023）、『エデン ～楽園の果て～』（2024）などにも出演している。

Netflixのドラマ版「アサシン クリード」は、2026年にイタリアで撮影開始の見込み。

