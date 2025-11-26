近畿地方では、昨日25日の夕方は大阪府で雷雲が発達し、吹田市にある観覧車が落雷が原因とみられる影響で緊急停止する事故がありました。今日26日は一部で雨の降る所がありますが、夜遅くには晴れてくるでしょう。ただ、天気の移り変わりは早く、明日27日の夕方〜夜にかけては再び広い範囲で雨や雷雨となる見込みです。急な強い雨や落雷に注意をしてください。

昨日25日 大阪府で雷雲が発達 観覧車が緊急停止する影響も

昨日25日は、近畿地方の上空にこの時期としては強い寒気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定になりました。



午後5時30分〜午後6時頃にかけては大阪府を発達した雨雲が通過。局地的に雷雲が発達し、雷の音が鳴り響いた所もありました。大阪府吹田市にあるエキスポシティ(EXPOCITY)によると、観覧車が落雷が原因とみられる影響で緊急停止する事故がありました。

今日26日 午後9時頃までは通り雨の所も 夜遅くには広く晴れる

今日26日は一時的に冬型の気圧配置となっており、12時35分現在、近畿北部を中心に雨が降り、一部やや発達した雨雲がみられます。

上空の強い寒気は次第に抜けるため、このあと雨雲は次第に弱まるでしょう。雨雲も徐々に少なくなる見込みですが、午後9時ごろまでは雨雲が北風にのって近畿中部まで流れ込み、通り雨の所がありそうです。

夜遅くには、近畿地方の天気はいったん回復し、広い範囲で晴れてくる見込みです。

明日27日 夕方以降は再び雨や雷雨 お帰りに合わせて雨具を忘れずに

明日27日は、高気圧が足早に本州付近を移動し、日本海を進む低気圧から延びる寒冷前線が近畿地方に近づくでしょう。また高気圧が日本の東へ移動するとともに、高気圧の縁を回って南から湿った空気が流れ込む見込みです。

近畿地方では、午前中は大体晴れますが、午後は次第に雲が広がり、夕方から夜にかけては広い範囲で雨が降り、近畿北部を中心に雷を伴ってザッと強く降る可能性があります。明日27日は、再び急な強い雨や落雷に注意をしてください。

またお帰りが夕方以降になる方は、出かける時に晴れていても忘れずに雨具をお持ちください。



なお、28日(金)の未明〜昼頃にかけては、近畿地方に黄砂が飛んでくる可能性があります。

洗濯物や車に黄砂が付着したり、アレルギー症状が悪化したりすることが考えられるため、注意が必要です。