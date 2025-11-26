Snow Man佐久間大介、阿部亮平と14年ぶりに人気バンドのライブへ「1曲目で泣きました」「青春が全部詰まってる」
【モデルプレス＝2025/11/26】Snow Manの佐久間大介が23日、自身のInstagramを更新。阿部亮平と人気バンドのライブに行ったことを明かした。
【写真】Snow Manメンバー「オーラ隠せてない」お忍びで人気バンドのライブへ
佐久間は「『RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』横浜公演、ありがたい機会があり、観劇させていただきました。本当に最高でした」と11月22日に横浜アリーナにて開催されたロックバンド・RADWIMPSの「RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR」に阿部と訪れた際のオフショットを投稿。この日はロックバンド・BUMP OF CHICKENがゲストだったということで「最初の、ゲストのBUMP OF CHICKENさんからテンションMAXに上がってて、 やべー！！！！ってなってたら、RADWIMPSさん登場して、1曲目で泣きました 本当に青春が全部詰まってる、、たくさんの思い出が溢れてきました」と感動をあらわにした。
また「初めてRADWIMPSさんのLIVEを観たのが、2011年の『絶対延命』LIVEでした」と振り返り「その時も阿部ちゃんと観に行った」と回想。今回は「それ以来のRADWIMPSさんのLIVE」だったといい「最高すぎました、血がたぎりました。デビュー20周年本当におめでとうございます」とつづっている。
この投稿には「あべさくの青春尊い」「2人で観に行けて良かった」「お忍びでもオーラ隠せてない」「素敵な思い出話ありがとう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
