peco、風呂上がりすっぴん＆コンタクトなし姿が話題「ありのまますぎてびっくり」「親近感湧く」
【モデルプレス＝2025/11/26】タレントのpecoが11月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。風呂上がりのすっぴん姿とコンタクトなしの姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】30歳ママタレ「ありのまますぎてびっくり」衝撃のすっぴん姿
pecoは「お風呂上がりすっぴん、そして」「コンタクトなし」とつづり、バスルームで撮影された写真を公開。髪をお団子風にまとめたすっぴん姿と、眼鏡を手にしたコンタクトなしの姿を投稿した。ナチュラルな雰囲気とユーモアを感じさせる“ビフォーアフター”を披露している。
この投稿には「すっぴんでも可愛い」「髪型がキュート」「眼鏡姿が新鮮」「ありのまますぎてびっくり」「親近感湧く」「ナチュラルで素敵」「癒される」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
