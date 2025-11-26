peco（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/26】タレントのpecoが11月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。風呂上がりのすっぴん姿とコンタクトなしの姿を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】30歳ママタレ「ありのまますぎてびっくり」衝撃のすっぴん姿

◆peco、風呂上がりすっぴん＆コンタクトなしの姿を披露


pecoは「お風呂上がりすっぴん、そして」「コンタクトなし」とつづり、バスルームで撮影された写真を公開。髪をお団子風にまとめたすっぴん姿と、眼鏡を手にしたコンタクトなしの姿を投稿した。ナチュラルな雰囲気とユーモアを感じさせる“ビフォーアフター”を披露している。

◆pecoの投稿に反響


この投稿には「すっぴんでも可愛い」「髪型がキュート」「眼鏡姿が新鮮」「ありのまますぎてびっくり」「親近感湧く」「ナチュラルで素敵」「癒される」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

