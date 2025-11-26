「大きくなったら…」→3歳が描く将来の夢に”クスッとくる“8千いいね「平和な世界」「めちゃカワイイ」【ママリ】

【3歳の七夕】息子が願ったのは…まさかの「おじさん」！？

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、まぼ(@yoitan_diary)さんの投稿です。子どもの願い事は、ときどき大人の想像を超えてきますよね。七夕の短冊に書く「たったひと言」にも、その年齢ならではの素直さや面白さがぎゅっと詰まっています。まぼさんの3歳息子が七夕に願った、ちょっと予想外の願い事とは…？

七夕が近づくと、園や家庭で短冊に願い事を書くシーンがありますよね。まだ自分で字が書けない年齢の子は、親が代筆しながら「どんな願いにする？」とたずねるのも恒例の時間ではないでしょうか。小さな子どもほど、純粋で意外な答えが返ってきて、思わず笑ってしまうことも。





投稿者・まぼさんの3歳息子が七夕に願ったのは、ユニークすぎる内容でした。

©yoitan_diary

３歳の願い

3歳の男の子が願ったのは、将来の夢でも特別な職業でもなく、「おじさんになること」でした。大人から見れば「願わずとも、いつか自然になれるよ…！」と思ってしまいますが、その純粋さこそ幼児期ならではですよね。



子どもたちにとって“おじさん”や“おとな”は、自分の手が届かない、ちょっと憧れの存在なのかもしれません。

この投稿に「素敵なおじさんになってね❤️」「こう言う発想がかわいくて、素敵❗️」「ジャムおじさんになりたいのかな♪」などのリプライが寄せられていました。願いが叶うかどうかにこだわるのではなく、「今、この瞬間に感じていること」をまっすぐ言葉にしてくれるのが、子どもたちの素敵なところですね。



七夕は、子どもの成長や考え方の変化が見える小さな機会。来年はどんな願いを書いてくれるのか…そんな風に楽しみにしながら、子育ての一瞬一瞬を大切にしたくなる、ほっこりするエピソードでした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）