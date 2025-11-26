鈴木奈々「今のバストが一番自信あります」ランジェリー姿公開
【モデルプレス＝2025/11/26】タレントの鈴木奈々が11月25日、自身のInstagramを更新。ランジェリー姿を公開した。
【写真】“154cm52kg”37歳タレント「爆盛れバストです」ランジェリー姿
鈴木は「今のバストが一番自信あります！美バスト目指してます！爆盛れバストです！」と記し、ピンクのランジェリーにふわりとした部屋着を羽織り、片肘をついたポーズを取ったショットを公開。「2枚目にはブラの着方を載せました 着方大事です！」とブラジャーのつけ方を紹介したイラストも投稿した。
この投稿に、ファンからは「美しい」「大人の色気」「理想のスタイル」「肌の透明感すごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
