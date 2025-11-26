ジェーン・スーさんが『婦人公論』に連載中のエッセイを配信。今回は「一本の光明」。鼻下に数本生えている髭を長年毛抜きで抜いてきたというスーさん。とうとう、顔面脱毛でその髭とオサラバしたところ――。

* * * * * * *

長年の付き合いに

誰の女房でもない私の鼻下には髭が生えている。伸びるとかなり目立つ。鼻下全面に生えているわけではない。両口角の上あたりに、黒くてしっかりした毛が数本ずつ。うぶ毛とは言えない。私が猫だったらちょうどよかったのだが、あいにく人間なので、長年毛抜きで抜いていた。20代後半から目立ってきた記憶がある。

無人島に持っていくものを1つ挙げろと言われても毛抜きは選ばないが、5つ選べと言われたら毛抜きが入る可能性は高い。それくらい、私にとって髭抜きは日常作業だった。

ムダ毛。大学生になると、腋や腕や脚の毛を永久脱毛する友人がチラホラ出てきた。当時はまだ痛みが強く、女友達のひとりは毛穴に針を刺し電気を流して毛根を死滅させるニードル脱毛の施術で、涙が止まらなかったと言っていた。

私はズボラなので、「痛いのに何度も通う」が選択できないまま中年になった。のらりくらりとシェイバーで処理できる範囲で対応していたら、腋や脚の毛も徐々に薄くなった。これ幸いとケアの頻度を下げたが、数本の髭だけは断固として口元に生え続けた。抜き忘れに怯えながら、死ぬまで自己処理する運命だと腹を括っていた。

ある日のこと。ここ数年お世話になっている美容クリニックからお知らせが届いた。顔面脱毛のキャンペーンを行うらしい。へえ、顔面のうぶ毛もレーザーで処理する時代なのね。興味本位で話を聞いてみると、うぶ毛以外の濃い毛にも効くという。価格もそれほど高くなかったので、ものは試しと軽い気持ちで契約した。

施術当日。パチパチと音を立て、少し焦げたような臭いを放ちながら、私の口元から髭が除去されていった。痛みはあったが予想していたほどではなく、イテテと体をよじらせているうちに終わった。これを何度か繰り返せば、髭と永遠にオサラバできるらしい。

一本の光明

数日後。入浴中に鏡を見て、髭がまったく生えていないことに気づいた。驚きである。いままでなら、絶対に1センチメートルは伸びていたはず。こんなにあっさりあの忌々しい髭がなくなるなんて。もっと前にやっておけばよかった。

この時、20年以上のルーティンワークが突如として消滅した事の重大性を、私は理解していなかった。以来、なんだか落ち着かないのである。面倒で少し恥ずかしい作業がなくなったというのに、一抹のさみしさすらある。

風呂場で、リビングで、鏡に顔を近づけながら狙いを定め、毛抜きでプチップチッと髭を抜く作業が恋しい。短すぎるとつまめないので、そういう時は目立たないかとドキドキしながら一晩髭を寝かせたものだ。運良くつまめた毛が抵抗を試みながら皮膚もろとも引っ張られ、もうダメだと観念したあたりで手綱から手を放すようにプチッと抜けるあの快感を、私は無自覚に棄ててしまった。

虚無感に駆られ、「なにもない」ことを確認するためだけに鏡を眺めること1週間。ある日、そこに光明が差していることに気づいた。白髪の髭が一本生えていたのだ。うおー！ 抜ける！

うっとりしながら私は白髪に毛抜きを当て、一気に引き抜いた。なんという幸せ。この感触と達成感を私は渇望していた。

白髪はレーザーに反応しないので、次の脱毛で根絶されることもない。これからも私を楽しませるためだけに生え続けてくれるだろう。ありがとう、白髪の髭。

