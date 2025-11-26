ロッテ「雪見だいふく」が立体パズル化　メガハウスが11月下旬に新商品

ロッテの人気アイス「雪見だいふく」をモチーフにした「解体パズルLite 雪見だいふくパズル」が、株式会社メガハウス（バンダイナムコグループ）より2025年11月下旬に発売されます。

11月18日の「雪見だいふくの日」に合わせて発表されたもので、“遊べて飾れる”をコンセプトにした立体パズルとして登場します。

発売44（しあわせ）周年を迎えた「雪見だいふく」を約80％サイズで再現した同商品は、4つのおもちパーツと8つのバニラアイスパーツを組み合わせて、2個分の雪見だいふくを“作る”体験が楽しめるパズルです。パーツを選んで組み立てる工程は実際の製造を疑似体験するような感覚で、完成後はインテリアとして飾って楽しむこともできます。

容器は実物のパッケージを模したデザインで、ふたの開閉も可能。ふたのシールには2025年7月にリニューアルされた雪見だいふくの新パッケージが一部採用されています。

おもちパーツは柔らかい素材が使われ、表面の一部にふわふわしたフロッキー加工が施されているため、質感まで本物に近づけられています。付属のアレンジシールにはメッセージを書き込むことができ、ふたの裏側に貼ってプレゼントとして贈ることも。

セット内容はおもちパーツ上下各2個、バニラアイスパーツ8個、ふた、容器、フォーク、シール2枚。商品サイズは約127×76×79ミリ。価格は税込1848円（税抜1680円）。詳細は公式商品ページで紹介されています。

