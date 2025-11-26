身近な人に看護・介護が必要になったとき、みなさんはどこに相談しますか？総合的な相談先として、主治医の所属機関を問わず、活用できるのが「訪問看護ステーション」です。その地域に開かれた独立した事業所である「訪問看護ステーション」に、黎明期から関わり、自ら起ち上げた「桂乃貴メンタルヘルスケア・ハートフル訪問看護ステーション中目黒」で、自分自身も看護に当たるのが渡部貴子さん。自らの経験を元に、介護や看護で困っている方への質問・疑問に答えてもらうのがこの連載です。第25回目は、「心の基準」についてです。（構成：野辺五月）

この記事のすべての写真を見る

* * * * * * *

前回「12月、軽やかに新年を迎えるための「優しい振り返り」」はこちら

不安こそが「備え」となっている

Q：「おたふく風邪や咽頭炎、コロナをはじめ、この時期は感染症も多く、用心をせねばと構えています。一方で、神経質になり過ぎてしまい、気持ち疲れしてしまうことも……。普段、どういうところに気を付けておけばいいのでしょうか？」

A：流行病・感染症の多くなる秋冬……インフルエンザも既にはやり始めていますし、そうでなくとも喘息が酷くなる人や秋の花粉症などで構えたくなるのは当たり前です。今回は、秋冬自体が「必要以上、漠然とした不安」を抱いてしまう時期なんだよという話とともに、心配を「備え」に変えるための、「自分の良い状態を知る」という新しい基準を考えていきましょう。

最初にお伝えすると、実は不安は消えないのです。消さなくていいといいますか……。意外に思われる方もいるかもしれませんが、不安を持つ方は、無理に不安を消そうとしないことが大切です。

一つ不安が払しょくされると、また一つ別の不安事が出てくるのが人間というものです。不安がなかなか無くなりませんが、それは実は、その不安こそが「備え」となって安心感を生んでいるからなのです。

人は全く無防備ではいられませんから、不安があるからこそ、用心できる側面があるのです。まずは、不安を無理にゼロにしようとせずに受け入れることで、「不安をなくそう」とする「ぐるぐるループ」から抜け出しましょう。

それでも「感染症対策のために」と考えすぎて「人との距離を取りすぎる」、「過剰に外に出なくなる」といった行動は、免疫力や体力を低下させ、かえって体調を崩しやすくしてしまいます。

完全に外に行かなくなると、おいてけぼり感が出てきて、人との繋がりや社会との繋がりが希薄になってしまうという弊害もあります。特に秋冬は気温の低下とともに活動量が減りがちなので、意識して体を動かす必要があります。

軽い運動や散歩を取り入れる

基本的な備えとして、規則正しい生活は、メンタルがやられないための基本です。一日寝ているだけで足腰が弱り、安静が良くない方向に働き、体力や筋力が低下します。これが疲労感や意欲の低下を招き、昼夜逆転や認知症のリスクまで高まる可能性があります。

時間をみて、お天道様にあたり、習慣にしていることをやり続けることが、感染症対策にも繋がるのです。体温調節を助けるため、軽い運動や散歩を取り入れることも、免疫細胞の働きを活性化させる上で非常に重要になってきます。



イメージ（写真提供：Photo AC）

また、体調不良のサインを見極めるには、「熱」で区別しましょう。そのためにも、平熱を知っておくことが肝心です。平熱は何度……それを超えたら大事をとって休む、リモートワークにする……と、万が一体調を崩したときの準備をしましょう。

特に病み上がりや、ちょっとした体調不良では何処で休むかの線引きが難しい方が増えていると聞きます。立場や状況でちょっとの無理は必要な場合もあるでしょう。しかし、外にうつさないためにはもちろん、外にでるためにも「ここからは普通に生活します」という線引きを予めしておくことは非常に重要です。

微熱ならぼちぼち、熱が下がったら元の生活に戻していった方がいいという判断の基準になります。自分の平熱を知っておくことが、無理なく休む、そして無理なく復帰するための第一歩となるのです。

「良い感じの自分」って何だろう？その特徴を知ろう

自分にとっての「良い状態」とは具体的にどのような状態なのかを、この機会に知っておきましょう。良い状態とは、単に「病気ではない」状態だけを指すのではありません。自分の心と体が発している「調子の良いサイン」を理解することが、漠然とした不安に立ち向かうための羅針盤になります。

「調子の良いサイン」の前に、良い状態の自分は、どんな時に感じられるでしょうか。

これは人によると思いますが、例えば、睡眠時間が7時間取れていること、食事が野菜もおいしく多く摂れること、便がしっかり出ること、水分が2リットル摂れていること、といったような個々人の身体的なバロメーターは分かりやすい指標になります。

食事の面で言えば、ただ食べるだけでなく、一口一口を味わえているか、栄養バランスを考えているかという点も大切なポイントです。

水分補給についても、ただ飲むだけでなく「水を2リットル摂れている」という具体的な数値を知っておくと、生活にメリハリが生まれます。

特に腸内環境は免疫力の要とも言われますから、便の状態が良いということは、体全体の防御システムが整っている証拠でもあります。

けれど、実は注目すべきは、心のバロメーターなのです。

小さな心の状態の変化も、見逃さずに意識する

これは他の人からは分からない部分ですが、例えば、「人に優しくできること」や「周りのことを少し気遣える余裕があること」などは、心が安定し、脳が正常に働いている証拠です。

「昨日は少しイライラしたけれど、今日は職場の同僚に笑顔で挨拶できた」というような、小さな心の状態の変化も、見逃さずに意識しましょう。

また、「趣味に没頭できた」「読書が楽しめた」というように、ポジティブな行動ができたことも、良い状態の証拠です。これらの心の状態こそが、秋冬の漠然とした不安から自分を守るための、最強の自己防衛策となり得るのです。

この「良い感じ」を客観視するために、簡単な記録をお勧めします。日々の手帳やメモに、睡眠時間と体温、そしてその日の「心の余裕度を3段階で」メモするだけでも、自分の不調の傾向が分かります。



イメージ（写真提供：Photo AC）

「なんとなく疲れている」ではなく、「体温が平熱より0.2度低く、心の余裕がレベル1になっているから、今日は早めに休もう」と、具体的な行動に繋げられるのです。

「良い感じの自分」を定義して知っておく。

この作業が、日々の体調や感情を「良い感じになれるようにコントロールしていく」ための確かな基準となります。漠然とした不安に飲み込まれないためにも、自分の特徴と向き合い、「私にとっての調子の良い状態」を具体的に知っておくことが、秋冬を健やかに過ごすための鍵となるでしょう。