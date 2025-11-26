Photo: 岡本玄介

現代人の疲れにグリグリ。

デスク作業を続けていると、だんだんと凝ってくる腰や背中。背面は自分ので揉みほぐしたり、マッサージガンを使うには難しい場所ですよね。整体に行くには時間もお金もかかるし、もっと手軽に自宅でできないものだろうか？

狙っていたブツが今一番安い

そこで、ずっと目を付けていたのがATEXのハイバックマッサージャー「AX-HP210」。これが、Amazonのブラックフライデーで最安値を更新しました。

Photo: 岡本玄介

数カ月前から46％オフの1万5980円になっていてすでに安かったのですが、今回のセールはそこからさらに8％オフで1万4800円。もともと公式の定価は2万9700円なのが、公式内のセールでも1万9800円なんです。

Amazonだと「−8%」としか表示されないのでインパクトは少ないのですが、この経緯を知っていると「今だ、ポチれ」となります。

容赦なくツボをエグる力強さ

マッサージャーは、腰から肩まで上下47cmの範囲を4つのもみ玉が往復。「全体」「肩」「腰」と可動範囲が選べるのに加えて、上下の矢印で位置を微調整できます。

Photo: 岡本玄介

もみ玉の動きは人が指圧しているような「左右交互」、左右で同じもみ方の「左右対称」、もみ玉が固定されたまま上下移動する「ローラー」の3モードがあります。

Photo: 岡本玄介

ヒーター付きで温かく、移動速度も選べますが強さ調節はナシ。上半身の体重をすべてのっけても、もみ玉はこれを難なく押し返し、容赦なくグリグリとツボをエグってくる力強さです。

Photo: 岡本玄介

充電式でどこでも使える

こういう大きめのマッサージャーは、コンセントから給電して使うイメージがありますが、「AX-HP210」は充電式。3時間ほどのフル充電で約70分の連続使用が可能です。

息抜きにオフィスチェアで使ってでも良いですが、腰のフィット感が弱くてイマイチかも。ソファに置いて完全に寄りかかると、密着して腰もちゃんとグリグリしてくれます。

Photo: 岡本玄介

見事ツボに入ると痛キモち良さが突き抜けます。肩甲骨の内側にクリーンヒットすると、声にならない声が出るほどです。

自分が揉みほぐしたい部位をカバーするサイズ感、どこでも使える機動力、パワーと価格を考えると、選択肢はコレ一択じゃないかと思います。

Source: Amazon, YouTube, ATEX