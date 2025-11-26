百田夏菜子、もこもこアウター＆美脚を大胆披露 ニットのセットアップで「華やかさを」
アイドルグループ・ももいろクローバーZの百田夏菜子が26日、都内で行われた『UGG 銀座松屋通り オープンイベント』に参加した。
【全身ショット】もこもこアウターで美脚を披露した百田夏菜子
もこもこのアウターに、腕＆美脚を大胆に見せる丈のニットのセットアップで登場。百田は「ホリデーシーズンなので、華やかさを出しながらのコーディネートをしてみました」とアピールしていた。
カリフォルニアを拠点とするグローバルライルスタイルブランド「UGG」は、銀座で2店舗目となる『UGG 銀座松屋通り』を28日にオープン。オープンを記念したスペシャルコンテンツも用意されている。
