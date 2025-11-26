岡山天音さん主演のＮＨＫ夜ドラ『ひらやすみ』（総合月〜木、午後10時45分〜）の第15回が11月26日、放送される。原作は真造圭伍さんによる同名人気漫画。



岡山天音さん演じるヒロトは29歳、元俳優でお気楽な自由人だ。近所のおばあちゃんから譲り受けた東京・阿佐ヶ谷の平屋で、いとこのなつみ（森七菜さん）と２人暮らしを始める――。

【写真】ご機嫌な様子のなつみは…

ヒロトと顔見知りになる不動産会社の立花よもぎを吉岡里帆さん、ヒロトの親友・野口ヒデキを吉村界人さんが演じる。

脚本は米内山陽子さん、語りは小林聡美さん。



＊以下11月26日放送回のネタバレを含みます。

第15回あらすじ

なつみ（森七菜）は、「マンガ＝ダサい」という謎の偏見があり、あかり（光嶌なづな）以外の同級生にはマンガを描いていることを秘密にしていた。

だが運悪く、苦手な同級生の中島（福室莉音）にバレてしまう。編集部の二階堂（駿河太郎）にも、辛口の指摘を受けてしまい色々とうまくいかない。



（『ひらやすみ』／(c)NHK）

ヒロト（岡山天音）は、なつみを心配し、息抜きに阿佐ヶ谷の探検に行かないかと誘う。

しかし、なつみはきつく断ってしまう…。