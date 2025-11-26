福原遥、マキシ丈のニットワンピにレザージャケット 冬に出掛けるなら「クリスマスマーケットに遊びにいきたい」
俳優の福原遥が26日、都内で行われた『UGG 銀座松屋通り オープンイベント』に参加した。
【全身ショット】カッコかわいい！ニットワンピに革ジャンコーデで登場した福原遥
福原のマキシ丈のニットのワンピースにボア付きの革ジャンを合わせて登場。「普段、あまりレザーは着ないですけど、このレザージャケットは強くなりすぎずボアの部分が大きいので冬っぽさでかわいらしい印象も出るレザージャケットになっていて。このジャケットはかわいいなと思います」と話した。冬に出掛けるなら、という質問が出ると「クリスマスとうことでイルミネーションを観ながらクリスマスマーケットに遊びにいきたいなと思いました」とイメージしていた。
カリフォルニアを拠点とするグローバルライルスタイルブランド「UGG」は、銀座で2店舗目となる『UGG 銀座松屋通り』を28日にオープン。オープンを記念したスペシャルコンテンツも用意されている。
