西野七瀬、雪をイメージした装いで登場 冬に行きたい場所は「イルミネーションをしている住宅地を散歩したい」
俳優の西野七瀬が26日、都内で行われた『UGG 銀座松屋通り オープンイベント』に参加した。
【全身ショット】水色×白の“冬カラー”で登場した西野七瀬
ダウンジャケットを羽織り、あったかコーディネートで登場。「UGGの今季の推しているカラーが今履いているブーツの色味。ダウンも同じような色味で全体的に雪っぽい」とポイントを語った。また、ホリデーシーズンに行きたい場所を問われると「ホリデー感のあるところに行きたいですけど、人が集まるところが多そう。イルミネーションをしている住宅地を散歩したい。『あそこの家、スゴいな！』とか発見していきたい」と話していた。
カリフォルニアを拠点とするグローバルライルスタイルブランド「UGG」は、銀座で2店舗目となる『UGG 銀座松屋通り』を28日にオープン。オープンを記念したスペシャルコンテンツも用意されている。
