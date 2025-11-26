吉野北人、ホリデーシーズン憧れのお出掛けは家族でおそろコーデ「ほっこりする温かくなる瞬間を家族で」
ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEの吉野北人が26日、都内で行われた『UGG 銀座松屋通り オープンイベント』に参加した。
【全身ショット】ほっこり…あったかコーデで登場した吉野北人
シックなコーディネートで登場。ホリデーシーズンに出掛けるなら、という質問が飛ぶと「憧れ的な要素で言うと家族でUGGのおそろいコーデをしてクリスマスマーケットやイルミネーションに。ちょっとほっこりする温かくなる瞬間を家族で」とイメージしていた。
カリフォルニアを拠点とするグローバルライルスタイルブランド「UGG」は、銀座で2店舗目となる『UGG 銀座松屋通り』を28日にオープン。オープンを記念したスペシャルコンテンツも用意されている。
