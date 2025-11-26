「日頃、あまり運動していない」という人にこそおすすめしたいフラット登山。発案者の佐々木俊尚さんが、初心者向けに安全な楽しみ方を指南します（構成：村瀬素子）

【リスト】フラット登山に必要な装備リスト（秋・初心者用）

山登りと散歩のいいとこどり

山に登りたい気持ちはあるものの、「体力に自信がない」「膝が心配」「装備が大変そう」と、一歩を踏み出せない方は多いのではないでしょうか。私が提唱する「フラット登山」は、頂上を目指して山道をひたすら歩く、といった登山の固定観念を取り払い、とにかく「気持ちよく歩いて、自然を楽しむ」、新しい登山スタイルです。

フラットという言葉には、主に2つの意味があります。1つは平坦な道や広い大地も楽しんで歩いてみようという意味で、山頂に立つことを目的としません。たしかに、ハァハァ言いながら険しい道を登って頂上に到達すれば達成感を得られるし、見晴らしもいい。

でも、頂上に行かなくても、山裾を歩いているだけで気持ちがいいし、素晴らしい景色にはいくらでも出合えます。大地を踏みしめる瞬間、瞬間を五感で味わい楽しむのが、フラット登山なのです。

もう1つは、気軽に「ふらっと」という意味。標高数百メートルの低山や里山に、散歩気分でふらっと出かける。そんなイメージです。ただ、散歩ほどゆるく短い歩行ではなく、山以外にも湿原、草原など広いエリアが対象に。歩くコースも山道、遊歩道、あぜ道、磯の海岸など変化に富んでいます。

途中で道の脇のお地蔵さんにお参りしたり、無人販売所で地元の野菜を買ったりと寄り道しながら、山だけでなく自然豊かな田舎、町なかの公園なども全部ひっくるめて《歩く》ことを楽しむのが特徴です。



（写真：stock.adobe.com）

私自身、もともとは本格的な登山に熱中していたのですが、仕事が忙しくなって山から遠ざかり、再び登り始めたのは50代になる直前。同好会のようなものに参加したのがきっかけで、初心者も高齢者も、より多くの人が山歩きを楽しめるよう、フラット登山を考えついたのです。

なだらかな山や平坦な道を自分のペースで歩くので、『婦人公論』世代に最適なアクティビティだと思います。膝や腰への負担も少なく、無理せず足腰を鍛えられ、体力の向上にもつながる。自然に浸ることは心の健康にもいいでしょう。

フラット登山の最大の魅力は、日常では見られない、思いがけない風景に出合うこと。こんなところから富士山が見える！ 広大な草原の先に地平線が見える！ 発見と驚きの連続です。

特に秋はベストシーズン。低山なら気温もそれほど下がらないため涼しく、土も乾いて歩きやすいのです。夏の低山はクズやツユクサが生い茂ってジャングルのようになったりしますが、秋は草が枯れて見晴らしがよくなり、空気が澄んで、風も清々しい。

ウォーキングや散歩好きな人であれば、歩く気持ちよさはわかると思いますが、普通の道路よりも、土が軟らかい山道を歩くほうが、もっと気持ちいいんですよ。とりわけ晩秋から冬にかけて、落ち葉が積もった地面を踏みしめる感触は格別。カサカサという音とともに、歩く喜びを味わってほしいですね。



（写真：stock.adobe.com）

温泉や買い物も楽しむために

老若男女、いろいろな仲間とフラット登山をした私の経験から言うと、普段から歩く習慣がある人なら、シニア世代でも、3、4時間ぐらいのコースは無理なく歩けると思います。

その際、どんな服装で何を持っていけばいいのか。初心者が揃えておきたい装備についてお伝えしましょう。大前提として、いくら気軽なフラット登山とはいえ、山に足を踏み入れる以上、遭難対策を万全に整えておくことは何より重要です。

低山だから安全なわけではありません。むしろ低山は登山道が整備されていないところも多く、道に迷いやすいですし、足を踏み外して滑落する危険性も。打ちどころが悪ければ命を落とすことだってある。それを心に留めておいてください。

遭難対策の必需品は、ライトとレインウェアです。山歩きの途中で疲れたり、景色に見とれたりして、下山が遅れることは多々あります。たとえ平坦な森でも日没後は真っ暗になり、ライトが唯一の頼りに。スマホのライトはバッテリーを消耗するので、ハンディライトかヘッドライトを携行しましょう。

また、山の天気は変わりやすく、雨が服の中に侵入すると体が一気に冷え、遭難のリスクに繋がります。レインウェアは防水性がある上下セパレートタイプのものを用意しておきましょう。

靴も重要です。ハイカットの登山靴だと平坦な舗装道は歩きにくく、ローカットだと山で足首を挫く危険性が。くるぶしまで覆うミドルカットが最適。片足重量300ｇから400ｇ台で、ゴアテックスなどを採用した防水性能のある登山靴がおすすめです。

靴とレインウェアさえ高性能のしっかりしたものを揃えれば、服は長袖Ｔシャツにジャージパンツなど動きやすく季節に合ったものなら何でもOK。

荷物を入れるリュックサックは、防水仕様で軽いものがよいでしょう。荷物が少ない初心者は小型のリュックでも十分ですが、山麓の道の駅などで野菜や果物を買いたくなったりするので、たくさん入る30〜40Ｌの中型リュックのほうが便利です。

リュックに入れるものは、まず防寒用のダウンジャケット。最近は化繊綿を使った「アクティブインサレーション」という、軽くて暖かい、新タイプのジャケットが人気です。

また、登山を終えたあと、銭湯や日帰り温泉に浸かるのも、フラット登山の楽しみの1つ。着替えと軽い運動靴を入れておくと、帰路がラクです。

水やスポーツドリンクなどは、500mLのペットボトル2本を用意しておきたいもの。私の場合、そのほかに保温力の高いステンレスボトルに熱湯を入れて持っていきます。コップに注いで飲んでもいいし、カップ麺を持参すれば、お湯を注いで食べることもできますから。

歩き疲れると、おにぎりは意外に食べづらく、汁物が欲しくなるもの。ただしお昼ごはんに関しては、コースによって食堂などでとる場合もあり、携行するアイテムはケースバイケースで。

年配の方は、山道を歩く際にトレッキングポール（杖）があると安心です。特に下りは体のバランスを崩しやすく、両手に杖を持つと体を4点で支える形になり、安定します。軽くて折り畳めるタイプが多いので、不要なときはリュックにしまえば邪魔になりません。

長時間歩くと、かかとが靴擦れを起こし、足の親指と小指にはマメができやすいため、絆創膏と足指保護キャップも入れておくことをおすすめします。

早めの出発、早めの下山を心がけて

フラット登山も、ふつうの登山と同じく、出発は朝が望ましいですね。秋冬の山は午後3時頃には暗くなるので、それまでにはゴールしたいもの。初心者は一人よりも友人や仲間と一緒に登るほうが安全ですし、楽しいと思います。

おしゃべりしながら歩くのも、もちろんOK。ただ会話に夢中になり、標識を見落として道に迷うなどのケースもあるので、余裕をもって出発時間を設定しましょう。

次からの記事に、シニア世代の方も無理せず歩くことができる初心者向けのモデルコースを紹介します。

慣れてくれば自分でコースを設定できるようになりますが、初心者にはおすすめできません。というのも、先ほど述べたように、低山でも実際に行ってみたら急斜面や小さなアップダウンが続く場所は多々あります。地図を見ただけでは危険かどうかの判断は難しいのです。

今回紹介するコースは、危険な場所は避け、楽しく歩ける道やスポットを繋いで設定しました。スタート地点へのアクセスもよく、車がなくても電車やバスを乗り継いで行けるところがほとんど。気軽にふらっと行ってみてください。一度足を踏み入れれば、フラット登山の楽しみ方は無限に広がります。

＜フラット登山入門コース１につづく＞