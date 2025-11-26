¿ûÅÄ¾Úö¼ç±é¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡ÙÂè9ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡£¥ê¥«¤â¾¯¤·¤º¤Äµ×Éô¤Ë¼æ¤«¤ì»Ï¤á¤ë¡££²¿Í¤Î´Ø·¸¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ùÎ¤¤Ï¡Ä¡ã¥Í¥¿¤Ð¤ì¤¢¤ê¡ä
¿ûÅÄ¾Úö¤µ¤ó¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢¿åÍË¸á¸å10»þ¡Á¡Ë¤ÎÂè9ÏÃ¤¬11·î26Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£»°Ã«¹¬´î¤µ¤ó¤¬25Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌ±ÊüGPÂÓÏ¢¥É¥é¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ê¥«¤â¾¯¤·¤º¤Äµ×Éô¤Ë¼æ¤«¤ì»Ï¤á¡Ä
1984Ç¯¤Î½ÂÃ«¤Î¤È¤¢¤ë·à¾ì¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÌ´¡¢¤¯¤¹¤Ö¤ê¡¢Îø¤òÉÁ¤¯ÀÄ½Õ·²Áü·à¡£»°Ã«¤µ¤ó¼«¿È¤Î·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡£
¿ûÅÄ¾Úö¤µ¤ó¤¬±é½Ð²È¤ÎÍñ¤Îµ×Éô»°À®¤ò±é¤¸¤ë¡£¶¦±é¤Ï¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤µ¤ó¡¢¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤µ¤ó¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤µ¤ó¡£
¡ö°Ê²¼¡¢11·î26ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
Âè9ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¿¼Ìë¤ÎWS·à¾ì¡£
±é½Ð²È¤Îµ×Éô»°À®¡Ê¿ûÅÄ¾Úö¡Ë¤Ï¡¢»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë¸öÅÄ¥ê¥«¡ÊÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ë¤È£²¿Í¤¤ê¤Ç¤¤¤ë¡£
¥ê¥«¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¥ê¥«¤Î¸µ¾ðÉ×¡¦¥È¥í¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤òÄÉ¤¤½Ð¤·¤¿µ×Éô¤ÎÍ¦´º¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤Æ¡¢¥ê¥«¤â¾¯¤·¤º¤Äµ×Éô¤Ë¼æ¤«¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¿ÆÌ©¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦Ãæ¡¢µ×Éô¤Ï¡¢·à¾ì¤¬µ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤¿¤é¡Ö¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¡×¤ò¾å±é¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤È¸ì¤ë¡£
Êª»×¤¤¤Ë¤Õ¤±¤ë¼ùÎ¤
¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¤Ïµ×Éô¼«¿È¤¬±é¤¸¡¢¤½¤ÎÎø¿Í¡¦¥ª¥Õ¥£¡¼¥ê¥¢¤Ï¥ê¥«¤Ë±é¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤¦¡£¡Ö±é½Ð²È¤ÎÀèÀ¸¤ËÇ¤¤»¤ë¤ï¡×¤È¥ê¥«¤Ïµ×Éô¤Î»×¤¤¤Ë±þ¤¸¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â»ä¤¿¤Á¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡×¤È¥ê¥«¤Ïµ×Éô¤Ë¤µ¤µ¤ä¤¯¡££²¿Í¤Ï¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¤È°û¤ß²°¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£
¤½¤Îº¢¡¢È¬Ê¬¿À¼Ò¤Îµï´Ö¤Ç¤ÏÖà½÷¤Î¹¾Æ¬¼ùÎ¤¡ÊÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ë¤¬Êª»×¤¤¤Ë¤Õ¤±¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¡¿(c)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
µ×Éô¤È¥ê¥«¤Î´Ø·¸¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÌ¼¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ç¤Ã¤¿Éã¤ÎÏÀÊ¿¡ÊºäÅì×½½½Ïº¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ÎÆó¿Í¤ËÎø°¦´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤Ê¤¢¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ê¤¬¤é¤È¤¹¤´¤¹¤´¤Èµî¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ùÎ¤¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉÔ°Â¤òÂÇ¤Á¾Ã¤»¤º¡Ä¡£