Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡¡µÞ¤ËÈþÍÆ¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿É×¤Î¹ÔÆ°¤ËÇº¤àºÊ¤Ë¥¥Ã¥Ñ¥ê¡ÖÉâµ¤¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¡Ö¥ª¥¢¥·¥º¡×¤ÎÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡Ê54¡Ë¤¬25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×(²ÐÍË¸å11¡¦59)¤Ë½Ð±é¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÇº¤ß¤Ë±Ô¤¤»ØÅ¦¤òÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö»ëÄ°¼Ô¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¡£ÈÖÁÈÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é4090·ï¤â¤Î¤ªÇº¤ß¤¬»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤é¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡É×¤¬ºÇ¶á¡¢ÈþÍÆ¤ËÌÜ³Ð¤á¤á¤¿¤È¤¤¤¦37ºÐ¤Î½÷À¤«¤é¡ÖÁ´¿ÈÃ¦ÌÓ¡¢¥Õ¥Ã¥È¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ë¡¢¥·¥ß¼è¤ê¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤ÈÈþÍÆ¾ðÊó¤ò¸¡º÷¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É×¤¬±ó¤¯¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÀ°·Á¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¹ðÇò¤µ¤ì¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤ëÇº¤ß¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥ß¥«¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤ËÃËÀ¤À¤«¤é½÷À¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦É½¸½¤ÏÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃËÀ¤ÎÊý¤¬À°·Á¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ»×¤¦Í¦µ¤¤Ã¤ÆÈæ³ÓÅª¤Ë¹â¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÍ¦µ¤¤òÇ§¤á¤Æ¤¢¤²¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â1¤Ä¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤½¤Î¿Í¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤À¤«¤é¡£¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Í¤ó¤Æ¤½¤Î¿Í¤Îµ¤»ý¤ÁÇ§¤á¤Æ¤¢¤²¤Æ¡¢Áê¼ê¤ÎÊÑ²½¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â1¤Ä¤Î°¦¾ð¤Î·Á¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤»¤Ð¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¤Ï¡ÖåºÎï¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦Íßµá¤Ï¤¹¤´¤¯Íý²ò¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢µöÍÆ¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ªÊ¢¥Ú¥³¥Ú¥³¤Î»þ¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¹Ô¤¯¤È¤·¤³¤¿¤ÞÇã¤¤¹þ¤ó¤¸¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢ÍýÁÛ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤ë¤È¡¢Á´Éô°ìµ¤¤Ë¥Ö¥ï¡¼¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤é¤ÌÊý¸þ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡£¡È¤â¤¦ÌµÍý¡¢¤Ç¤¤Þ¤»¡¼¤ó¡ª¡É¤Ã¤ÆÆÍ¤Êü¤¹¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë°ì¸Ä¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦´ó¤êÅº¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£´Ö°ã¤Ã¤¿»þ¤Ë°ú¤»ß¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Âçµ×ÊÝ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤³¤ìÆÉ¤ó¤À»þ¤Ë¡¢Éâµ¤¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×¤È±Ô¤¤»ØÅ¦¡£¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤¬¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡×¡Ö¤½¤Ã¤Á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥¶¥ï¥Ä¤¯Ãæ¡¢Âçµ×ÊÝ¤Ï¡Ö¤½¤Ã¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£µÞ¤ËÌÜ³Ð¤á¤ÆåºÎï¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¡£ÈþÍÆ¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ã¤¤½÷¤Î»Ò¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿»þ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤¬½Ð¤ë¤È»×¤¦¡£¤Ç¡¢±üÍÍ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È±ó¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£±ü¤µ¤ó¡¢±ó¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤Ï¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹²ò¾Ã¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤¯À¸¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï°ì±þÃí°Õ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤â¤è¤Ã¤Æ¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡Ö¤É¤³¤Ç¤½¤Î¾ðÊó»ÅÆþ¤ì¤¿¤Î¡©¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡©¡×¤È»¿Æ±¤¹¤ëÀ¼¤â¡£¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¤â¡ÖÆÃ¤ËÂ¤Î¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ë¤Ï¤É¤³¤Ç¡©¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ë²ø¤·¤¤¤¾¡×¤ÈÁ°¤Î¤á¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢MC¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£
¡¡Âçµ×ÊÝ¤«¤é¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦´êË¾¤Ã¤Æ²êÀ¸¤¨¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©åºÎï¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¾åÅÄ¤Ï¡Ö²¶¤Ï¤Í¡¢¼¡¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤«¤±¤Æ¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÆÁ¤òÀÑ¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£