finalは、Amazonのブラックフライデーに合わせて、12月1日23時59分まで特別セールを実施中。11月26日11時45分に編集部で確認したところ、ワイヤレスゲーミングヘッドフォン「VR3000 EX for Gaming」が通常19,800円のところ25％ OFFの14,800円、完全ワイヤレスイヤフォン「ZE500 for ASMR」が通常9,480円のところ20％ OFFの7,630円で販売されている。

有線ゲーミングイヤフォン「VR3000 for Gaming」が通常8,980円のところ16％ OFFの7,580円、リケーブル対応の「VR3000 Recable for Gaming」も通常9,980円のところ15% OFFの8,480円、「MAKE4」が通常15,800円のところ19％ OFFの12,800円、「B2」が通常34,800円のところ32％ OFFの23,560円で販売されている。

agブランドからは、ASMR向け完全ワイヤレスイヤフォンが対象となっており、「COTSUBU for ASMR MK2」が通常7,980円のところ19％ OFFの6,480円、「COTSUBU for ASMR 3D」が通常8,480円のところ18％ OFFの6,980円となっている。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください