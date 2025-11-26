水谷豊さん主演の人気刑事ドラマ『相棒season24』（テレビ朝日系、水曜午後９時〜）の第7話「息子」が11月26日、放送される。

【写真】角田の依頼を受け、捜査を始める右京と薫だが…

ゲスト出演は、矢野聖人さん、大西利空さん。

「相棒」シリーズは今年誕生25周年。水谷豊さん演じる杉下右京と寺脇康文さん演じる亀山薫の黄金コンビは通算11シーズン目に突入した。

＊以下、11月26日放送回のネタバレを含みます。

第7話あらすじ

ある日、角田六郎（山西惇）が神妙な面持ちで、特命係に人探しを持ち掛けてくる。

対象は、里吉詩郎（大西利空）という若い男性。

初めて顔を合わせたのは、里吉が10代半ば頃で、暴力団の使い走りをしていたところを保護して以来、個人的な交流があったという。

しかし、ここ半年、連絡がつかず、心配しているらしい。

カリスマ的存在の実業家

話を聞いた杉下右京（水谷豊）と亀山薫（寺脇康文）は、さっそく捜索を開始。すると、里吉は突然バイトを辞め、アパートも引き払っていたことが分かる。

転居先の団体の代表を務めるのは、国からのお墨付きを得て精力的に活動する長手健吾（矢野聖人）という実業家だった。

「弱者を支援する」という理念を語るカリスマ的存在だが、どこか含みがあるようにも思える。

右京と薫は、里吉の行方について何らかの事情を知っているとみて調べ始めるが…!?