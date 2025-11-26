ウクライナ出身の安青錦関が米国人芸術家のキース・ヘリング（１９５８〜９０年）の作品をあしらった化粧まわしを着け、話題を呼んでいる。

世界平和を訴えた作品で、戦禍の母国を思う気持ちが込められている。

ヘリングは１９８０年代、米ニューヨークの地下鉄構内などに落書きする独自の表現でストリートアートの先駆者となった。広島も訪れ、平和をテーマにした数多くの作品を残した。

採用されたデザインは、米ソ冷戦時の８５年に制作された作品。輪郭のみの人が地球を支えるように立ち、国籍、人種を超えた平和の大切さを表現している。

贈呈したのは、安治川部屋の後援会長で、中村キース・ヘリング美術館（山梨県北杜市）館長の中村和男さん（７８）。母国に思いをはせながら土俵に立つ姿から、シンプルな作風に平和へのメッセージを込めたヘリングの絵が似合うと考えた。

２０２４年春から、全作品の著作権を管理するキース・ヘリング財団（米ニューヨーク）と粘り強く交渉。安青錦関の生い立ちから相撲文化まで説明した結果、同年１１月に特別扱いで許諾を得た。化粧まわし専門の職人に制作を依頼した。

中村さんらによると、安青錦関は「この化粧まわしで母国にいる家族や友人、日本のファンのために頑張ります」と感謝し、着用しているという。

中村さんは「戦争に翻弄（ほんろう）されながらも、母国のために闘う安青錦にふさわしい化粧まわしにしたかった。次は横綱を目指し、さらに日本と母国を元気づけてほしい」と期待している。（甲府支局 河合正人）