ウブロの新作時計！「ビッグ・バン ウニコ ウィンターサファイア」で冬を感じる

ウブロのアイコニックな「ビッグ・バン ウニコ」シリーズに新たに登場した「ビッグ・バン ウニコ ウィンター サファイア」と「ビッグ・バン ウニコ ウィンター チタニウム セラミック」。氷のような美しさを持つこれらの限定モデルは、サファイアクリスタルとチタニウム・セラミック素材を使い、氷河の青や氷の白を基調とした美しいデザインが特徴です。

ウブロ「ビッグ・バン ウニコ ウィンターエディション」登場



ウブロの新作「ビッグ・バン ウニコ ウィンター サファイア」と「ビッグ・バン ウニコ ウィンター チタニウム セラミック」は、冬の美しさにインスパイアされた限定モデルです。

サファイアクリスタルを使用した「ウィンター サファイア」は、透明度と耐傷性に優れ、氷のような輝きが特徴。

一方、チタニウムとホワイトセラミックのコンビネーションが目を引く「ウィンター チタニウム セラミック」は、軽量ながら堅牢で、手首に優れたフィット感を提供します。

両モデルとも、ウブロの特許「ワンクリック」システムを搭載し、交換可能なストラップで、シーンに合わせてカスタマイズできます。

ウニコムーブメント搭載！高性能と美しさの融合



両モデルには、ウブロ自社開発のクロノグラフムーブメント「ウニコ」が搭載されています。これにより、ウブロ独自の技術が結集した時計として、高い機能性と美しいデザインが融合。

特に注目すべきは、ケースバックに見える雪の結晶を模したローターで、冬の季節感を巧妙に表現しています。ウニコムーブメントは5つの特許を持ち、非常に精緻な技術が詰まっています。

これにより、精度も高く、長時間の使用でも安定した性能を発揮します。

限定数30本＆200本の希少モデル！手に入れるチャンスをお見逃しなく



「ビッグ・バン ウニコ ウィンター サファイア」は世界限定30本、「ビッグ・バン ウニコ ウィンター チタニウム セラミック」は200本のみの限定販売となっています。

そのため、手に入れるチャンスは限られており、時計愛好者にとっては非常に希少なアイテムです。

どちらも42mmのケース径を持ち、ラグジュアリーでありながら日常使いもしやすいサイズ感。

さらに、2本の交換可能なストラップが付属しており、その日の気分に合わせてスタイルを変えることができます。

ウブロの限定エディションで冬を楽しんで



ウブロの「ビッグ・バン ウニコ ウィンター サファイア」と「ビッグ・バン ウニコ ウィンター チタニウム セラミック」は、時計の美しさと機能性を見事に両立させた限定モデルです。

サファイアとチタニウム・セラミックの美しいデザインは、手元を引き立て、ウブロの技術力が感じられる逸品。世界限定数本という貴重なチャンスをお見逃しなく！