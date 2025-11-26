「今では友達のような関係性」辻希美、長女・希空の18歳バースデーを祝福！ 美人親子ショットを公開
タレントの辻希美さんは11月26日、自身のInstagramを更新。長女でインフルエンサーの希空さんの18歳誕生日を祝福し、写真を公開しました。
また、2枚目には希空さんが赤ちゃんの時のソロショットを掲載。「二十歳で出産し、初めての事だらけで右も左もわからず世間からは色々と言われてしまう事もあり沢山泣いた事もありました」と、当時を振り返った辻さん。「でも希空が私を母にしてくれて強くしてくれて頑張って来れたと思います!! ありがとう」と、希空さんに感謝しています。さらに「今では友達のような関係性になりぶつかる事もあるけど、そんな時間も希空と買い物行ったりご飯行ったりどんな些細な時間すらもめちゃくちゃ幸せでママにとって嬉しい時間です」と、現在の希空さんとの関係についても明かしました。
「沢山泣いた事もありました」辻さんは「日付変わって…11月26日…希空が18歳のお誕生日を迎えました」と報告し、2枚の写真を投稿。1枚目には現在の辻さんと希空さんのツーショットを載せています。顔のよく似た美しい親子です。
『恋バナ？や家族の話題で大盛り上がり！』辻さんは25日、自身のYouTubeチャンネルに動画を公開。『【母娘ランチ】18歳目前の希空とコナズ珈琲 恋バナ？や家族の話題で大盛り上がり！』と題し、希空さんとランチを楽しみながらさまざまなテーマについてトークしています。気になった人は、ぜひ視聴してみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)