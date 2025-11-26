旅先で買いたい「兵庫県のお土産」ランキング！ 2位「ゴーフル（神戸風月堂）」を抑えた1位は？【2025年調査】
秋の深まりとともに、ドライブや旅行が最も楽しいシーズンとなりました。 旅の思い出を素敵に持ち帰るため、贈っても喜ばれる旬の味覚や定番品を知っておきたいところです。
All About ニュース編集部は11月19日、全国10〜60代の男女250人を対象に「お土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、旅先で買いたい「兵庫県のお土産」を紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「風月堂のゴーフルは軽くてすごく美味しいから」（50代女性／北海道）、「とても馴染みのある絶対失敗のない美味しさで、家族も好きだから」（40代回答しない／東京都）、「神戸の洋菓子の定番で、軽くて持ち運びやすいから」（20代女性／長崎県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「プリンが大好きな家なのでいろんな地域のプリンを食べてみたいです」（30代女性／埼玉県）、「SNSなどで拝見したことがあり買いたくなったから」（20代男性／福岡県）、「パッケージの可愛さとなめらかな口どけが大好きなプリンです！」（40代女性／高知県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：ゴーフル（神戸風月堂）／64票2位は「ゴーフル（神戸風月堂）」でした。サクッとした薄焼きの生地にクリームをサンドした、神戸を代表する洋菓子。昭和初期から続く伝統の味は、幅広い世代に愛され続けています。季節限定のフレーバーも登場しており、贈答品としても人気です。
1位：神戸プリン（トーラク）／72票1位は「神戸プリン（トーラク）」でした。なめらかな口どけとほろ苦いカラメルソースが絶妙に調和した神戸の定番スイーツ。常温保存ができる点も土産として好まれる理由のひとつです。
