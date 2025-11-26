モデルでタレントの藤田ニコル（27）が26日、都内で「UGG銀座松屋通り オープンイベント」に出席した。

ベージュのイヤーマフや首まで覆った温かみのあるムートンコートを身につけ登場。「寒くなってきたので、小顔効果もあるイヤーマフをつけて、ムートンコートにタイトなスカートを合わせせて、ブーツをしっかり見せるコーディネートにしました」と紹介し、「温かいだけじゃなくて抜け感も意識しました」と笑みを浮かべた。

続けて「もうUGG歴何年になるんだろう？ 温かいし楽ちん。どんなコーデにも合うところがすごいですよね。黒のブーツとかもあって、今日の私服で履いてきた。黒がオススメです」とアピールした。

UGGのアイテムを身につけて行きたい場所を問われると「クリスマスマーケットに行きたい。インスタでたくさんチェックしているので、神宮（外苑）のところにも行きたいですね。クレッツェル行きたい。オニオングラタンスープとか食べて、ぬくぬくしたい」と話した。

米国発のグローバルライフスタイルブランド。28日に銀座で2店舗目となる新店舗をオープンする。