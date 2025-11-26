100年を超える歴史を持ちながら常に進化し続ける「タカラヅカ」。そのなかで各組の生徒たちをまとめ、引っ張っていく存在が「組長」。史上最年少で月組の組長を務めた越乃リュウさんが、宝塚時代の思い出や学び、日常を綴ります。第112回はNHK『にっぽん百低山』で新潟・番屋山に登ったお話「人生は時々山道になる」です。

【写真】下山中に転倒して服が…

人生は時々山道になる

「登山」といって思い出すのは、小学校の遠足で登った遠い記憶。

「低山」と聞いて、「遠足の延長みたいなもの」と思ったのが、大きな間違いの始まりでした。

NHK「にっぽん百低山」という番組から出演のお話をいただき、その番組を失礼ながら知らなかった私は、吉田類さんと山に登ると聞いて、一瞬フリーズしました。

ん？？

お酒を飲むではなく、山に登る？？

私の中では完全に、吉田類さん＝お酒の人という公式だったので、山と自然という単語が全く結びつきません。

けれど実際にお会いした類さんは、お酒が似合う人である前に、余白を知っている大人でした。穏やかで優しくて、会った瞬間に安心感を与えてくれるジェントルマンでした。

「大丈夫、ゆっくり登ればいいんです。山を楽しんでくださいね」

そんな言葉に背中を押され、私の初めての登山は始まりました。

「低いから大丈夫」と思ったが…

「低山」というワードが、低いから大丈夫という安心ワードのように思い、意気揚々と臨んだ私。

その認識が、とんでもなく甘かったと気づいたのは、登り始めてすぐ10分も経たない頃でした。

いきなりの急坂。

前日は雨で足場が悪く、初登山にはなかなかハードルが高いスタートです。

あぁ、もう引き返せない…。

番組は、山に残る伝説の謎を、まるで物語を読み進めるように、歩いて解き明かしていく構成です。

そしてそこには地元の方々が守ってきた景色がありました。

山には歴史とロマンが詰まっている。

この日初めて知りました。

山は物語が眠る場所なのだと。



初めての本格登山。初めは不安でいっぱいでしたが、いつの間にか山の魅力に引き込まれていました。

「酒場が似合う人」は山の上でも

類さんは自然、歴史、土地、人の暮らし、その背景にある物語に驚くほど精通されていて、急な山道を登りながら話してくれる、その知識と体力に感心するばかりでした。

頂上はなかなか遠く、類さんが優しく声をかけてくれても、「ぜぇ…ぜぇ……ほんと…ですねぇ…」と返事はほぼ酸欠状態。

体力には自信があると思っていた私も、途中何度も立ち止まりました。

山は想像以上に静かで、そこには静寂と木漏れ日と、余裕の笑みを浮かべた類さんがいました。

不思議です。

酒場があれほど似合う人が、山の上でもまたしっくりきてしまう。

人の居場所はひとつでなくてもいいんだな…。

ふと、そんなことを思いました。

自分の輝ける場所は探すものではなく、歩いた先に自然と増えていくものなのかもしれない。類さんと山を歩きながら思いました。

そして、ようやくたどり着いた頂上。

あぁ、気持ちがいい。

山頂の景色と達成感。

自分の足でここまで来たんだという、ちょっとした誇り。

そして山に残る伝説の謎を知り、忘れていた昔話を思い出させてもらったような温かい気持ちになりました。

ふと横を見ると、類さんがあの柔らかな笑顔で山々を眺めていました。

山を愛する人の気持ちが少しだけわかったような気がしました。





ようやくたどり着いた頂上で記念撮影。重い機材を担ぎながら後ろ向きで山を登るスタッフさんたちの姿に感動しました。山の楽しさを教えてくれた類さんと皆様に、心から感謝を込めて。

スリル満点の下山

しかし、忘れていました。

登ったら下りるという過酷なルールの存在を。

あの坂を今度は下りるのか…。

案の定下山はスリル満点で、足を取られざーっと滑り落ち、見事に泥だらけの大転倒。

大人になって、こんな転び方する？と、自分でも驚くほどの派手な転倒。

「転び方が上手いですね」

類さんに褒められるほど、何度も派手に転倒しました。

人生はよく山に例えられます。

山に登らない私はわかりませんでしたが、今ならわかる気がします。

人生は時々山道になります。

時々急斜面になり、迷い、立ち止まりたくなる時があります。

そして時々派手に転び、そのたびに立ち上がって、人は少し強くなります。

もしくは慎重になります。

転んでも立ち上がって歩き続ければ、景色は変わります。

登った先に見える景色は、歩いた人にしかわかりません。

「あなたはあなたのペースでいいんですよ」

類さんが背中で教えてくれました。

下山の途中から早くもきた筋肉痛。

「まだまだ若いぞ！」と自分を励ましながら、なんとかゴールを迎え、真っ直ぐな地面のありがたさに感謝しました。

地上についてすぐ、次は高尾山に登ってみたい。

そう思った自分に、一番驚いているのは、ほかでもない私自身でした。