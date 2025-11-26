¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥À¥µ¤¹¤®¤ë¡×¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Èteppay¡É¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë»¿ÈÝ¡£¡Ö¶²¤í¤·¤¯¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¹¤Ê¤¤¡×
JRÅìÆüËÜ¡¢¥Ñ¥¹¥â¤Ê¤É¤Ï11·î25Æü¤Ë·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öteppay¡Ê¥Æ¥Ã¥Ú¥¤¡Ë¡×¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Æ¤Ã¤Ú¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¼Âºß¤¹¤ë¿ÍÊªÌ¾¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´¹ñ¤ÎÅ´Ê¿Ž¥Å°Ê¿Ž¥Å¯Ê¿¤¯¤ó¤¬¡Ø¤ª¤¤¥Æ¥Ã¥Ú¥¤Ž¤Ê§¤Ã¤È¤±¤è¡Ù¤ÈÈ¾¤ÐµÁÌ³¤Î¤è¤¦¤Ë¶â¤ò¤¿¤«¤é¤ì¤ëÌ¤Íè¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¹¤¯»È¤ï¤ì¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÀ½ÉÊÌ¾¤Ë¡¢¼Âºß¤ÎÌ¾Á°¤Î¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤ä¤Ä¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¡¢¤¹¤´¤¯¤è¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥³°¤¤¡×¡Ö¥Ú¥¤¥Ú¥¤¤ä¥á¥ë¥Ú¥¤¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥À¥µ¤¹¤®¤ë¡¡¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥»¥ó¥¹¤¬´°Á´¤Ë¾¼ÏÂ¡×¡Öteppay¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¤¤¯¤À¤±¤Ç¤â¤¦»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤´¶¥à¥ó¥à¥ó¡¡Ì¾Á°¤â¤¦¾¯¤·¹Í¤¨¤í¤ä¡×¡ÖTeppay ¤ÇOK½Ð¤·¤¿¿Í¡¢¶²¤í¤·¤¯¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¹¤Ê¤¤¤Ê¡£¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¤µ¡¢ÀäÂÐÎ®¹Ô¤é¤ó¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¡ÖÀäÂÐÎ®¹Ô¤é¤ó¤è¡×Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¸òÄÌ·ÏIC¤Î2Ëü±ß¤È¤¤¤¦¾å¸Â¤òÄ¶¤¨¤ë¶â³Û¤ÎÇã¤¤Êª¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Öteppay¡Ê¥Æ¥Ã¥Ú¥¤¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ËÂ¿¤¯¤Î°Õ¸«¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯½©¤è¤êÄó¶¡³«»ÏÆ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï2026Ç¯½©¤è¤êÄó¶¡³«»ÏÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿2027Ç¯½Õ¤Ë¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëPASMO¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¡£¿Í¡¹¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹À¸³è¤ò¡¢¤µ¤é¤ËÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Öteppay¡×¤ÏÀ¸¤»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢Ãí»ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
