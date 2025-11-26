¿¼Íõµ¥¼Ö¡¢ËÌµþ¸½Âå½Å·Ä¹©¾ì¤Î°ú¤·Ñ¤®¤ò·×²è
¿¼Íõµ¥¼Ö¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤ÈÃæ¹ñ¤ÎËÌµþµ¥¼Ö½¸ÃÄ¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëËÌµþ¸½Âå¤Î½Å·Ä¹©¾ì¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢¼«¼Ò¤ÎÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë·×²è¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¼Íõµ¥¼Ö¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö·×²è¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢À¸»º³«»Ï»þ´ü¤ä¶ñÂÎÅª¤Ê¼Ö¼ï¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌµþ¸½Âå½Å·Ä¹©¾ì¤Ï2015Ç¯¤Ë·úÀß¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢2017Ç¯¤Ë½×¹©¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁíÅê»ñ³Û¤Ï77²¯5000Ëü¸µ¡ÊÌó1720²¯±ß¡Ë¤Ç¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÀß·×¾å¤ÎÇ¯»ºÇ½ÎÏ¤Ï30ËüÂæ¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÇ¯»ºÇ½ÎÏ¤â30ËüÂæ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¨¥ó¥·¥Î¡¢¥é¥Õ¥§¥¹¥¿¡¢ix25¤Ê¤É¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹©¾ì¤ÎÇäµÑ¤Ï½çÄ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2023Ç¯8·î¤Ë½é¤á¤Æ36²¯8000Ëü¸µ¡ÊÌó810²¯±ß¡Ë¤Ç¤ÎÇäµÑ¤ò»î¤ß¤¿¤â¤Î¤ÎÆþ»¥¤ÏÉÔÀ®Î©¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â3ÅÙ¤ÎÇäµÑ¼êÂ³¤¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë16²¯2000Ëü¸µ¡ÊÌó360²¯±ß¡Ë¤Ç½Å·ÄÎ¾¹¾¿·¶èµûÉü¹©¶È±à·úÀßÅê»ñÍ¸Â¸ø»Ê¡Ê¸½¡¦½Å·ÄÎ¾¹¾¿·¶èµûÉü¿·¾ë·úÀßÅê»ñÍ¸Â¸ø»Ê¡Ë¤¬¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢Æ±¼Ò¤Î»ÙÇÛ³ô¼ç¤Ï½Å·ÄÎ¾¹¾¿·¶è³«È¯Åê»ñ½¸ÃÄÍ¸Â¸ø»Ê¤Ç¡¢½Å·ÄÎ¾¹¾¿·¶è´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Î¼Â¼Á´ÉÍý²¼¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿¼Íõµ¥¼Ö¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤ÎÄ¹°Âµ¥¼Ö¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆ±¿·¶èÆâ¤ÇÎ¾¹¾¹©¾ì¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¼Íõµ¥¼Ö¤Ï¼ç¤ËÆîµþ¡¦ËÌµþ¤Î¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿¼Íõµ¥¼Ö¤ÏÀ¸»ºÇ½ÎÏÉÔÂ¤¬²ÝÂê¤È¤µ¤ì¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¿¼ÍõS07¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤ËÃÙ±ä¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¼Íõµ¥¼Ö¤Îûç¾µ¹ÀÆ¡»öÄ¹¤Ï2024Ç¯12·î¡¢¡Ö¿¼ÍõS07¤ÏÆîµþ¹©¾ì¤ÇÇ¯´ÖÌó20ËüÂæ¤ÎÀ¸»º¤¬²ÄÇ½¡£S05¤ÏÀ¤³¦¤Ç25ËüÂæ¤ÎÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÌõ¤Ï½Å·Ä15ËüÂæ¡¢2025Ç¯3·î¤Ë²ÔÆ¯Í½Äê¤Î¥¿¥¤¹©¾ì10ËüÂæ¡£S09¤âËÌµþ¹©¾ì¤Ç10ËüÂæ°Ê¾å¤ÎÀ¸»º¤òÍ½Äê¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯9·î¤Ë¤ÏÆîµþ¿ôÃÒ¹©¾ì¤Ç¿··¿¿¼ÍõS07¤ÎÀ¸»º¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢À¸»ºÇ½ÎÏ¤Î³ÈÂç¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹°Âµ¥¼Ö¤¬2030Ç¯¤ËÇ¯´ÖÈÎÇäÂæ¿ô500ËüÂæ¤òÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÃæ¡¢¿¼Íõµ¥¼Ö¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á200ËüÂæ¤òÃ´Åö¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢¿¼Íõµ¥¼Ö¤ÏÂè2À¤ÂåÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯¤«¤é¤Î»Ô¾ìÅêÆþ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÎß·×30¼Ö¼ï¤ÎÅêÆþ¤ò·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸»ºÇ½ÎÏ¤ÈÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¤Î³È½¼¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñÆâ³°»Ô¾ì¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤ëÀïÎ¬¤Ç¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë